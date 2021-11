Přínosem pro jaroměřskou historiografii mimo jiné byla kreativita muzejníků a kronikářů manželů Mertlíkových i aktivity kronikářky města Věrky Sílové a fotokronikáře Jindřicha Poláka i dalších.

Ve středu 10. listopadu vyšla pozoruhodná kniha „Jaroměř. Vyprávění o historii města“, manželů Pavla a Olgy Mertlíkových v edici Domov Nakladatelství Bor Liberec. Knižní novinku manželé chystají uvést ve středu 24. listopadu v 18.00 hodin v malém sále Divadla Jaroměř. Uvidíme, zda kulturní akci nezhatí koronavirová pandemie.

Tématem knihy je tedy přehled dějinného vývoje Jaroměřska a Jaroměře od pravěku do roku 2021. Autoři se podle vlastních záměrů snaží „o trochu netradiční pohled do jaroměřské dávné i nedávné minulosti“, usilují „o přehled zasazený do širších souvislostí a zapamatovatelný“. Čtenář si záhy povšimne, že se v tomto textu knihy změnila forma, podání, pojetí i styl předkládání fakt a událostí při popularizací regionální historie. Při čtení vstupují do textu dva diskutující: jeden klade otázky a druhý na něj odpovídá. Je samozřejmé, že otázky kladou a na ně odpovídají autoři. Objasní a vyloží nadhozené problémy, čímž text nabývá na zajímavosti.

Mertlíkovi odevzdali solidní práci, která jistě nalezne své čtenáře.

PhDr. Jiří Uhlíř, Jaroměř