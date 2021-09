Dana Sahánková, Bez názvu XIII-III, 2018, kombin. technika, plátno, 84 x 59 cm.Zdroj: archiv autorkyKresebné dílo Dany Sahánkové patří dnes již k nepřehlédnutelným vizuálním projevům generace narozené v osmdesátých letech dvacátého století. Reprezentuje jak polohu určité citlivosti k tématu vnitřních proměn lidského vědomí v závislosti na postupu času, tak neustálé hledání nových výrazových postupů v rámci tradiční „kresby“ pro vyjádření a zpřítomnění rozporných zkušeností, které se svou rafinovanou povahou a těkajícím rozměrem vymykají oblasti pouhé rozumové analýzy a reflexe. Jsou to právě formy „přechodové zóny“ mezi věcností a snovou realitou, které nejlépe postihují tajemství a přízračnost transformačních dějů uvnitř, na rozhraní lidského vědomí a podvědomí.

V dílech Dany Sahánkové jako bychom putovali zpět do známých, ale polozapomenutých krajin, jako bychom navštěvovali důvěrně známá místa, jejichž otisk nám utkvěl kdesi hluboko v podvědomí a byl odtud autorkou opět vyvolán „na světlo“. Kresby fungují jako paměťové vývojky, které iniciují rozvzpomínání se na cosi podstatného, důležitého, co je podstatnou součástí lidské existence, ale co zůstává v dnešním pojetí světa zpravidla skryto či vytěsněno. Broumovská výstava nazvaná V poušti ztracený chrám zachycuje významný posun v díle autorky a zároveň odkazuje na proces znovuobjevování a „odkrývání“ čehosi rozptýleného v paměti a čase, co symbolizuje právě „ztracený chrám“.

Kateřina Ostradecká