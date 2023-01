Výstava Jakuba Tomáše (1982) je zaměřena na prožívání současnosti skrze specifickou bytovou zkušenost posledních desetiletí, kterou představuje sídliště a jeho hlavní komponent panelový dům. Už malířská stavba jeho obrazů má oporu v pevné konstrukci, jako by se do ní tato typizovaná architektura reálně propisovala. Panelák je pro něj symbol, který dodnes utváří nejen ráz české krajiny, ale také kolektivního vědomí. De/formuje stejně tak prostředí, jako stav mysli a jeho prostřednictvím do maleb pronikají témata jako uniformita, ztráta soukromí, prefabrikace, odosobněnost nebo zaměnitelnost. To se odráží také v instalaci, která může trochu připomínat bytové jádro i bludiště.