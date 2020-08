V roce 1934 se JAWA poprvé zúčastnila závodu na 1000 mil československých na trase Praha - Bratislava, který se jel bez přerušení tam a zpět dvakrát. Pro tentýž závod v 1935 postavila JAWA šest nádherných sportovních automobilů JAWA 750 (tři uzavřené a tři coupé o obsahu 750 ccm) a vyhrála nejen 1. cenu ve své kategorii, ale i Cenu prezidenta republiky za nejlepší týmy.

Foto: Josef Krám | Foto: Deník / Pavla Horynová

Rekord z roku 1934 naše vítězná posádka překonala téměř o dvě a půl hodiny, nu a Cenu prezidenta republiky pak předával už nový prezident Eduard Beneš. Ještě k vozům JAWA 750. Vítězný vůz JAWA 750 měl dr. Egidy, ale na jeho opravu si netroufl. Od něj ho v mimořádně špatném stavu získalo Národní technické muzeum do své sbírky v roce 1992 a nákladem 1 milionu korun ho čtyři roky renovovalo. Dne 15. června 2005, bylo to na den přesně 70 let po startu závodu 1000 mil, ho veřejnosti představilo.