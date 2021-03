Z Antarktidy na zeď Luxfer Open Space přenesl David Böhm tiché Nic

Čtenář reportér





Česká Skalice - Luxfer Open Space - Prostor pro současné umění v objektu bývalé Steidlerovy kovárny v České Skalici, který je zastřešující platformou zdejší Galerie Luxfer, pokračuje ve svém projektu (Z)venku.

Na rozměrné ploše lze vidět sněhobílé prostředí Antarktidy s polehávajícími či promenujícími se tučňáky, do něhož zavádí jako do města nebo obce tabule s anglicky psaným názvem Nothing, tedy česky Nic. | Foto: (kr)