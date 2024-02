Celý víkend patřil v Červeném Kostelci amatérským divadelníkům. Ti se v Divadle J. K. Tyla jako každý rok utkali o postup na celostátní přehlídku Divadelní Piknik ve Volyni. Ten si vysloužily inscenace Fernando Krapp mi napsal dopis souboru TRIARIUS Česká Třebová a Král Ubu aneb Mše za vznešené duše HKU – Divadla Jesličky Josefa Tejkla Hradec Králové.

Král Ubu aneb Mše za vznešené duše HKU – Divadla Jesličky Josefa Tejkla Hradec Králové. | Foto: archiv Ilony Mach

Nominována byla ještě inscenace Se starci na chmelu… divadelního souboru VICENA Ústí nad Orlicí. Mimořádné ocenění za dlouholetou obětavou službu ochotnickému divadlu převzal i člen místního souboru Na Tahu.

„Letošní přehlídka v Kostelci byla živá, pohodová a veselá. Lektorský sbor byl ve vzájemné shodě a diváci vytvořili skvělou atmosféru a podpořili tak všechny hrající soubory. Všichni jsme si to užili,“ shrnuje krátce koordinátorka přehlídky a tajemnice festivalové poroty Kateřina Fikejzová Prouzová z Centra uměleckých aktivit v Hradci Králové.

Na výborné atmosféře nic nezměnily ani nečekané okolnosti. Kvůli nemoci převzal vedení divadelní konzervatoře Vítek Malota, v sobotu večer se také ze zdravotních důvodů nemohlo odehrát představení České moře. Diváci ale o nic nepřišli. Jako náhradu se podařilo sehnat Rádobydivadlo Klapý, které nesoutěžně uvedlo romantickou komedii Skořápka, která publikum skvěle pobavila.

O vítězství a postupu do Volyně rozhodla i letos odborná porota složená z divadelních profesionálů. Tentokrát to byli: dramaturgyně Petra Richter Kohutová, scénografka Lucia Škandíková, pedagog brněnské JAMU Aleš Bergman a režisér Jakub Korčák z DAMU. Jedna z původně ohlášených porotkyň musela ze zdravotních důvodů svoji účast zrušit.

Porota vybírala z celkem jedenácti představení souborů z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

„Průběžnými motivy repertoáru byly láska a smrt a všechno, co s nimi souvisí, také třeba rozličné podoby mateřství. Průběžnými tématy diskusí pak byl Diderotův Herecký paradox, výstavba situace a gagu a recyklace v kontextu divadelní scénografie,“ doplňuje za porotu dramaturgyně Petra Richter Kohutová.

„Lektorský sbor se rozhodl doporučit na celostátní přehlídku Divadelní piknik Volyně dvě inscenace – Fernando Krapp mi napsal dopis souboru TRIARIUS Česká Třebová a Král Ubu aneb Mše za vznešené duše HKU – Divadla Jesličky Josefa Tejkla Hradec Králové. Nominována byla inscenace Se starci na chmelu… DS VICENA Ústí nad Orlicí,“ shrnuje za odbornou porotu Richter Kohutová.

Fernando Krapp mi napsal dopis souboru TRIARIUS Česká Třebová.Zdroj: archiv Ilony Mach

Říká se, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A touha po vítězství nebyla ani tady hlavním důvodem, proč divadelní amatéři do Červeného Kostelce jezdí. Unikátní spojení výborného servisu, který pro soubory i diváky připravují místní, je tím, co dělá tuto přehlídku srovnatelnou s dovolenou all inclusive. Přátelská atmosféra se propisuje také do divadelního zážitku. A tak se v Kostelci setkávají v krásně zrekonstruovaném divadle příjemně naladění diváci s nadšenými herci. O oblíbenosti červenokostelecké přehlídky svědčí i to, že letošní ročník opět navštívilo i mnoho divadelníků, kteří přijeli jen jako diváci, aby se společně setkali a podpořili své herecké kolegy z jiných souborů.

Pořadatelé si tak mohou začít v klidu plánovat další ročník, protože všichni zúčastnění si pro tuto příležitost nechávají vždy volné okénko v kalendáři.

„Tým festivalu se každoročně po přehlídce znovu setkává, aby vyhodnotil uplynulý ročník. Na základě zpětné vazby pak organizátoři přemýšlejí, jak vyšperkovat příští divadelní přehlídku,“ vysvětluje Fikejzová Prouzová.

Ilona Mach