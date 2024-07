Festival Za poklady Broumovska přinese koncem července svým posluchačům magický a nevšední zážitek ve formě komorního recitálu Malý princ. Herec Jan Cina, obklopen zvukem smyčcového kvarteta a piana, se na celý večer promění v Malého prince a zazpívá společně s Kateřinou Bohatovou původní písně hudebního skladatele a textaře Kryštofa Marka. Cina s Bohatovou také improvizačně propojí hudbu mluveným slovem, a to nejen z nejznámějšího pohádkového příběhu Antoina de Saint-Exupéryho. Recitál se uskuteční v pátek 26. července od 18 hodin v zahradě broumovského kláštera a je přístupný pro všechny věkové kategorie, doporučený věk je od 5 let. Doporučujeme vlastní deky s sebou – sezení není číslované a sedí se volně na trávě. Kapacita on-line prodeje je již vyprodaná, vstupenky v ceně 290 korun bude možné zakoupit na místě před koncertem.

V sobotu pak bude festival pokračovat koncertem v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově, kde od 18 hodin vystoupí laureátka Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka Brno 2022, koncertní a chrámová varhanice Daniela Hřebíčková, která prověří nedávno rekonstruované varhany díly především světových autorů. Z domácí tvorby a v Roce české hudby zazní díla Petra Ebena a rezidenční skladatelky Sylvie Bodorové. Festival Za poklady Broumovska spolupracuje kromě brněnské soutěže také se soutěží Broumovská klávesa nebo Mezinárodní hudební soutěží Pražské jaro a podporuje tak mladou, nastupující generaci umělců. Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek putuje na opravu kostelů na Broumovsku.

Program koncertu:

Johann Ernst Eberlin: Toccata a fuga g moll

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll K 546

Franz Schmidt: Preludium a fuga D dur (Halelujah)

Anton Heiller: Partita "Freu dich sehr, o meine Seele"

Johann Sebastian Bach: chorální předehry: Gott, durch deine Güte BWV 600, Vater unser im Himmelreich BWV 636, In dir ist Freude BWV 615

Petr Eben: Touha smrti (z cyklu Job)

Domenico Zipoli: Canzona d moll

Sylvie Bodorová: Musica per organo

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

Kateřina Ostradecká

Za poklady Broumovska

Agentura pro rozvoj Broumovska