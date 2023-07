Přes 150 návštěvníků dorazilo v sobotu 22. července na podvečerní koncert polského klarinetisty Jakuba Bokuna a polského kytaristy Jakuba Kosciuszka. Komorní prostory kostela Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují – Kamenci byly jako stvořené pro představení dalšího dechového nástroje tohoto ročníku – klarinetu.

Jakub Bokun, Jakub Kosciuszko v kostele Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují – Kamenci. | Foto: Martha Akritidu

V programu kromě jiného zazněla i polská soudobá hudba z jejich společného nejnovějšího CD s akcentem na oslavu významného roku polské hudby 2023.

„Toto je mé třetí účinkování na festivalu. Hostoval jsem s orchestrem před pěti lety v Polici nad Metují. Publikum tady bývá velmi živé, hudbymilovné a my jako interpreti to vždy cítíme, těší nás to a inspiruje. V teplickém kostele se nám hrálo velmi příjemně, protože kostel není velký a zdejší akustika je velmi přirozená, což je ideální místo,“ uvedl Jakub Bokun po koncertě, na kterém se díky dobrovolnému vstupnému vybralo 12 037 korun.

Tento týden nabídne festival Za poklady Broumovska hned dva hudební zážitky. Ve středu 26. 7. od 19 hodin vystoupí v Hejtmánkovicích Cimbálová muzika Milana Broučka spolu s Václavem Noidem Bártou při oblíbeném piknikovém podvečeru. V sobotu 29. 7. od 18 hodin pak bude festival pokračovat vystoupením pěveckého sboru Zvonky – Praha a dívčího komorního sboru Abbellimento v Broumově.

Kateřina Ostradecká, Agentura pro rozvoj Broumovska