Všichni zapojení učitelé a návštěvníci se také bavili, jak tyto moderní digitální technologie používat i v průběhu klasické školní docházky. Celkově se všichni shodli na tom, že digitalizace školství může usnadnit, ale především také zatraktivnit učitelské povolání.

Dále byl představen projekt Digitální pohotovost 4.0, který si založili sami učitelé informatiky s cílem pomoci ostatním školám a učitelům v době korona krize s výukou na dálku. Tento projekt je realizován v Královéhradeckém kraji a mohl by se rozšířit i do krajů ostatních.

Poslední částí programu byla ukázka projektu Mladý technik 4.0, ve kterém dochází ke spojování tradiční rukodělné práce s prací pomocí nejmodernějších technologií. Tento koncept vychází rovněž z národní strategie The Country For The Future, konktrétně z pilíře, který se věnuje polytechnickému vzdělávání.

Závěrem byly diskutovány další možnosti a příležitosti, kterými lze zvyšovat u dětí a mládeže zájem o techniku a studium technických oborů. Jednou z těchto možností můžou být sdílené učebny či dílny, které by mohly být využívány více školami v daném regionu.

Tomáš Hamberger