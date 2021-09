Září na novoměstském zámku: Netradiční prohlídky, i zajímavé výstavy

Čtenář reportér Čtenář





V září je zámek otevřený od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. V tomto čase vám také nabízí prohlídkový okruh „Zámecké interiéry“, návštěvu věže Máselnice a za příznivého počasí zámeckou zahradu s lipovou alejí. Druhý okruh „Od půdy po sklep“ je přístupný od úterý do neděle pouze na objednávku a také o víkendu.

Zámek Nové Město nad Metují | Foto: archiv zámku