Babiččino údolí v Ratibořicích je místem, které proslavila Božena Němcová. Národní kulturní památka je ideálním cílem pro rodinný výlet.

Jedno ze základních děl české literatury je 150 let od prvního vydání nečekaně aktuální. Božena Němcová v něm detailně popisuje venkovský život a stejně tak výlet z města do Babiččina údolí představuje jakýsi návrat k lidovým kořenům.

Ratibořice jsou místní částí města Česká Skalice v Královéhradeckém kraji. Je dobré vědět, že prozkoumání údolí zabere nejmíň půl dne, proto si dobře naplánujte čas odjezdu z domova, aby vás nepřekvapila tma a z příjemné procházky se nestal závod s časem. Například cesta z Prahy do Ratibořic zabere necelé dvě hodiny.

Není od věci si před výletem příběh Babičky připomenout: nejznámější česká spisovatelka Božena Němcová se při psaní inspirovala vlastními vzpomínkami na dětství. Dobové záznamy říkají, že v roce 1825 se do Ratibořic k malé Barunce (vlastní jméno Němcové) nastěhovala babička. Stejnou kostru má také slavný román a z Ratibořic se stalo legendární a téměř poutní místo…

Parkoviště je k dispozici hned u Ratibořického zámku. A už tady ztratí výletníci první hodiny prohlídkou zámeckých exteriérů i interiérů (viz Zámek, nebo…). Odtud vede několikakilometrová turistická trasa k nejznámějším místům oblasti.

Cestu lemují lavičky a při toulkách údolím potkáte řadu rodin a mladých párů, jak si v krásném prostředí náchodských lesů užívají společné chvíle. Sednout si ke krátkému občerstvení, nebo jen tak nasávat energii z přírody? Důvod k odpočinku se vždy najde.

Cestou k řece Úpě potkáte také sousoší, u kterého se zastavují všichni kolemjdoucí. Aby ne, když si mohou vyfotit babičku s pokorně stojícími vnoučátky Barunkou, Vilémem, Janem a Adélkou. Celou skupinku doplňují (s hlídajícím výrazem ve tváři) psi Sultán a Tyrl.

Po slabé hodině volné chůze se před vámi konečně rozprostře Staré Bělidlo. Osamělé stavení nemůžete minout, navíc na sebe upozorňuje nezvyklým množstvím komínů – ze střechy jich vykukuje hned pět. Zachovalou podobu si udržuje jen díky knížce, jelikož v minulosti bylo celé zničeno. Místo, kde vyrůstala knižní Barunka (Němcová s rodinou ve skutečnosti obývala jiný dům v Ratibořicích), je dnes vskutku reprezentativní.

Jen pár kroků za ním se nachází Viktorčin splav, další ikonický prvek z Babičky. Splav, kde pomatená Viktorka utopí své dítě, obklopují krásné stromy a jeho břeh jako by byl stvořený k odpočinku.

Cestičky přes pole i podél toku křižují dál celé údolí, a tak si romantických procházek užijete opravdu do sytosti. Romantika je ostatně to první, co si při vzpomínce na procházku Babiččiným údolím vybavíte. (mb)