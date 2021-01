Na farmě Dubno se v sobotu před vánočními svátky konala akce „Vánoční nadílka pro zvířátka“. Lidé přinášeli krmení a mohli přispět i finančně.

Vánoční nadílka zvířátkům na farmě Dubno. | Foto: archiv farmy



Za každou pomocnou ruku jsme rádi celý rok. Je hrstka lidí, kteří nám během roku suší pečivo a nebo dovezou, co jim doma přebývá. Zvířátek je díky částečné útulkové činnosti čím dál tím víc. Letos je to první rok, co si na sebe neměli šanci nijak vydělat v rámci dětských kroužků, táborů, živých betlémů i dalších veřejných akcí a obávám se, že 2021 bude minimálně stejný.