Spolek Bělská zvonička patří k nejaktivnějším organizacím v rámci městyse Machov, což i na letošní výročce dokládala i úctyhodná účast členů. Vždyť Bělý má jen nějakých 120 obyvatel, takže tu byla více než půlka vesnice!

Zvonička v Bělém dělá ze sousedů přátele | Foto: Jindřich Honzík

Tohle zajímavé společenství lidí má však těch úctyhodností víc. Už jeho vznik mezi ně patří - zatímco jinde si spolek pojmenují po nějaké existující dominantě, Bělští si zvoničku sami postavili a právě při jejím budování vykrystalizovalo základní jádro spolku, jež se vytvořilo kolem místního tahouna Jana Grosse.

Dnes je hlavní náplní činnosti bělských zvoničkářů kromě zvelebování vísky, sběru kovového odpadu a dalších materiálních záležitostí zejména udržování skvělých vztahů mezi místními obyvateli, ale i mnohými chalupáři a chataři, kteří se do většiny aktivit rovněž s chutí zapojují.

Pod zvoničkou je co chvíli živo při nejrůznějších sousedských setkáních, z nichž tím posledním bude tradiční štědrovečerní sraz, kdy si Bělští po slavnostní večeři přijdou ke zvoničce společně zazpívat koledy a pak se teprve vrátí ke svým vánočním stromkům rozbalovat dárky. O tom všem při své výroční večeři povídali. A také o každoročním tajném výletu, při němž společně poznávají zajímavá místa naší republiky, nebo o největší plánované akci - vybudování spolkové pece vedle zvoničky. Ostatně - k večeři se podávalo právě maso, které připravila Jiřina Laubová v peci, a byl to věru chutný argument pro co nejrychlejší realizaci zamýšleného díla.

Ke krásné sounáležitosti obyvatel Bělého pak přispívá i znalost místní historie. Tu ve spolku od samého začátku obhospodařuje Petr Zuda a ani na posledním výročním sezení nechybělo jeho povídání o životě ve vesnici přesně před 100 lety, kdy se zde mocně slavilo 5. výročí vzniku ČSR, ale také bojovalo s epidemií spalniček v místní škole nebo s požárem domu č. p. 40… Největší ohlas však měla informace, že Bělý (tehdy ještě Bílé) přišlo o svou místní část Slavné (nyní Slavný), čímž se počet obyvatel snížil na "pouhých" 430…

Ctižádostí spolku Bělská zvonička není vrátit se na tehdejší zalidněnost, ale snaží se, aby se tu dobře žilo současné populaci. Pokud ve svém dosavadním snažení nepoleví, není třeba se o budoucnost Bělého bát.

Jindřich Honzík