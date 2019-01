Nové Město nad Metují - Na každém ze Dnů s Deníkem se redaktoři Náchodského deníku zaměří na kauzu, která trápí obyvatele toho či onoho města. V Novém Městě nad Metují byl Den s Deníkem zaměřený na neutěšený stav opukových skal v Nádražní ulici. Ty ohrožují obyvatele, kteří v domech na skalách bydlí.

Tříleté měření odbornou firmou ukázalo, že skalní bloky jsou nestabilní a nevratně se vychylují. Tento pohyb již v současné době způsobuje praskání stěn obytných domů, které na opukových skalách stojí. V domech žije několik desítek lidí, kteří nevedí, jak to s nimi v budoucnu dopadne. Den s Deníkem navštívila necelá stovka obyvatel Nového Města včetně capartů z Domu dětí a mládeže Stonožka, kteří zpestřili program tancem.



Jak nás informovala během včerejšího Dne s Deníkem starostka Nového Města Bronislava Malijovská, plánovaná sanace bude stát 11 milionů korun. Protože město nemělo dostatek peněz z vlastních zdrojů, požádalo pomoc Unii. „Také jsem požádala o pomoc Královéhradecký kraj a mé žádosti bylo vyhověno. Tím jsme získali první část peněz na sanaci opukových skal v Nádražní ulici,“ řekla starostka. Zbývající částku se radním podařilo získat z evropských peněz, z fondu životního prostředí. Bronislava Malijovská nám dále sdělila, že se sanačními pracemi by se mělo začít ještě letos. „V současné době probíhá výběrové řízení, na jehož základě určíme, která firma bude sanační práce provádět,“ dodává.



Podle informací Pavla Tichého z chomutovské firmy povádějící monitorování opukových skal, již několik let přisuzují odborníci opukovým skalám stupeň nebezpečnosti čtyři. Na stupnici od jedné do pěti jsou pětkou hodnoceny skály v havarijím stavu těsně před zřícením a může i nemusí trvat dlouho, než se skály ocitnou na nejzažší hranici. Podle výsledků, která odborná firma naměřila, doporučila radním provést sanaci co nejdříve.