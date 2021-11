„Jak já chci pryč!“ říká redaktorovi Deníku Ondřej po další z obligátních návštěv uniformované hlídky a handrkování kvůli své boudě. To, co z dálky připomíná obytný přívěs hranatých tvarů, je ve skutečnosti nástavba ze dřeva, tvárnic, profilů a kdoví čeho všeho na dvoukolovém přívěsném vozíku.

„Má ji na soukromém pozemku, blokuje průjezd autům a dělá tady neskutečný bordel,“ konstatují spoluvlastníci domu na rohu ulic 28. října a Brandlovy. Ondřej podle nich donedávna bydlel v jedné garáži ve dvoře, po výpovědi kvůli neplacení nájmu se přestěhoval ven, kde si postavil boudu.

Během „stavebních“ prací se úklidu moc nevěnoval, harampádí se ostatně válí všude kolem. „Z garáže mě vyhodili,“ nepopírá šestatřicetiletý muž.

Ondřejova bouda se nachází na ulici Brandlova, 5. listopadu 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Složit hlavu prý má kde (v boudě podle jeho tvrzení nikdo nežije) a veškeré věci chce z centra Ostravy uložit do jiné garáže v nedalekém Přívoze. První pokus o odtažení ale skončil ulomením přídavného kolečka přívěsu. I proto jsou obyvatelé okolních domů stále ze situace nešťastní.

„Trvá to už skoro měsíc,“ zoufá si bruneta jen taktak vytáčející své červené vozidlo střední velikosti vedle Ondřejovy stavby. Před ní i za ní zabírají další prostory různá výbava domácnosti i elektronika.Cedule u vjezdu do dvorního traktu přitom varují před parkováním bez povolení a vyhrožují přivoláním odtahovky.

„To bych potřeboval já, když to někdo zaplatí, náklady mu vrátím!“ tvrdí Ondřej a připravuje se montovat chybějící kolo k přívěsu. Má ho na dřevěné desce a na upevnění využívá dlouhých šroubů. Společnost mu dělá patnáctiletá černá kočka. Skutečnost, že stojí s vozíkem na cizím místě, ho nevzrušuje – vlastníci jsou z Prahy.

„Jak asi odjede?“ klepají si na čelo pracovníci v sousedním autosalonu Škoda a nikoliv bez obav zahlížejí na zánovní auta či vozy klientů v ulici. Ondřejova bouda hmotností zřejmě přesahuje nosnost přívěsu a o jejích rozměrech a stabilitě ani nemluvě. Její majitel však neskrývá touhu odstěhovat ji kompletní do Přívozu.

„Kdyby místo volání policajtů pomohli,“ stěžuje si Ondřej s tím, že on se snaží dvůr dávat po sobě do pořádku (na finální úklid tu bude ještě spousta práce). Nakonec zavírá vstup do boudy vytvořený ze staré skříně a odebírá se na nákupy. Jeho situací se zřejmě zabývá už i úřad centrálního obvodu Ostravy.