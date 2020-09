Vše nakonec vygradovalo tak, že muž skončil ve vazbě a nyní před klatovským soudem.

Když se dvojice poznala, žila žena ještě se svým manželem a Peter V. s jinou ženou, se kterou má syna. Pak se ale dali dohromady a začali spolu bydlet. Idylka dlouho nevydržela. „Vše bylo v pořádku, dokud do nás nezačala vrtat její dcera, které jsem dal za ucho. Facku dostala, protože za mnou přišla v podprsence a chtěla se mnou spát. Pak jsme se rozešli,“ tvrdil soudu Peter V., který byl v minulosti už jedenáctkrát trestán, z toho dvakrát byl za mřížemi. Poté ale přiznal, že dívka onen okamžik interpretuje poněkud jinak – jako pokus o znásilnění z jeho strany.

Přiznal také to, že se s rozchodem nemínil smířit. „Je to těžké, když někdo někoho miluje a on to nechce pochopit,“ tvrdil cizinec soudu. Jeho snaha o lásku vypadala podle obžaloby tak, že své bývalé po dobu čtvrt roku nejméně padesátkrát denně volal, posílal jí SMS. Vyhrožoval, že ji zabije, několikrát jí nafackoval. „Vykopl dveře bytu, vnikl do předsíně. Ženě nadával a poté ji fyzicky napadl,“ popsala jeden z útoků státní zástupkyně. Peter V. ženě dále posílal desítky dopisů, kde psal, že ji miluje a chce se k ní vrátit. Také tam vyhrožoval, že když chce vojnu, bude ji mít, že ji bude chodit strašit. Dále jí podle obžaloby dával za okno svíčky ze hřbitova a další věci, neustále ji osobně kontaktoval. Vše podle obžaloby vyvrcholilo tím, že jí vyhrožoval, že jí zapálí auto a že na ni vzal nůž. „Nikdy bych jí neublížil, miluji ji,“ tvrdil cizinec, který připustil, že jí dvakrát dal facku. Připustil i některé další věci z obžaloby.

Soud ho ponechal ve vazbě. Líčení bude pokračovat výslechem poškozené a dalších svědků, obžalovanému hrozí až tři roky vězení.