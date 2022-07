Případ bude vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů. "Na místě docházelo ke kácení vzrostlých stromů. Případ si přebíráme proto, že jeden z účastníků byl policista, který prováděl kácení stromu ve svém volnu. Budeme zjišťovat okolnosti nehody," řekla Deníku mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů z Trutnova, Horního Maršova, Pece pod Sněžkou a Svobody nad Úpou. "Hasiči vyprostili oběť, odstranili strom a postarali se o úklid vozovky," sdělila mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Zatím nebylo přesně stanoveno, komu pozemek v dějišti nehody patří. Nachází se totiž v místě, kde se prolínají pozemky Správy Krkonošského národního parku a krajských silničářů. Jisté je, že Správa KRNAP nikomu kácení nezadávala. „Je to šílená tragédie. Místo, kde ke kácení došlo, se nachází na hranicích pozemků, které patří Správě a údržbě silnic Královéhradeckého kraje a Správě Krkonošského národního parku,“ uvedl starosta Janských Lázní Petr Hřebačka.

„Kácení jsme v místě neprováděli a ani nikomu nezadávali. Čekáme na potvrzení, jestli k případu došlo na našem pozemku. Stanovisko poskytne geodet, který místo zaměří, aby se určila přesná poloha,“ upřesnil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Vyšetřovatelé budou zjišťovat především to, jestli žena vjela na místo kácení stromů navzdory upozornění hlídky, nebo jestli dřevorubci neměli žádnou takovou službu na silnici zajištěnou. Dosavadní indicie se spíše přiklánějí k první variantě. Místním lidem se nezdá příliš pravděpodobné, aby si policista troufl při kácení stromů u silnice nezajistit osobu, která bude hlídat provoz.

Stará silnice mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi je po 14. hodině průjezdná, následky nehody byly odstraněné. „Je štěstí, že jsem nejel dřív s autobusem. Vím, že asi před týdnem tam došlo k pádu stromů taky, ale naštěstí se nic nestalo. Prý se tam budou konat kontroly dalších stromů a kácení,“ uvedl řidič autobusu Milan Jedlička, který místem projížděl chvíli po nehodě.

Tragická událost se přihodila jen tři týdny poté, co na silnici z Horního Maršova do Malé Úpy zabil padající strom dvě ženy ve věku 76 a 88 let patnáctiletého chlapce. Tam však byly okolnosti případu zcela odlišné. Strom se pravděpodobně zlomil a pak spadl přes silnici kvůli silnému poryvu větru.

„Za trestný čin usmrcení z nedbalosti hrozí případnému pachateli trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let. Strom, který spadl na projíždějící vozidlo, zajistili policisté ke znaleckému zkoumání,“ konstatovala policejní mluvčí Iva Kormošová.

