„Jsme zvyklé vystupovat. Běžně zpíváme v krojích na akcích každý měsíc. Kvůli pandemii koronaviru ale pořadatelé většinu akcí ruší. Říkaly jsme si, jak je nám líto, že letos ty kroje ani nemáme kde vyvětrat. Chvilku jsme o tom diskutovaly, a nakonec nás napadlo, že se do krojů oblečeme prostě jen tak,“ zdůvodnila umělecká vedoucí sboru Petra Radkovičová.

Do akce Den v kroju se zapojily téměř všechny členky. Přidávají se i další cizí lidé. „Těch negativních zpráv se na nás valí tolik, že je třeba se aspoň trošku povznést a zasmát se. Každý den chodí v kroji jedna z nás. Jestli to tak budeme dělat týden nebo déle, ještě nevíme. Prostě dokud nás to bude bavit. Je to ale pořádný adrenalin,“ usmívala se Radkovičová.

Ženy se v kroji fotí a fotky pak přidávají stránky Výběru z bobulí na sociální sítě Facebook a Instagram. Se sekačkou na zahradě, ve školní lavici univerzity třetího věku nebo na poradě u šéfa. „Já jsem ráno byla v kroji doprovodit děti do školy. Zatímco prvňáček byl v pohodě, třeťačka už se mnou jít nechtěla. Byla jsem i v obchodě pro rohlíky k snídani, budu v něm doma pracovat a odpoledne se ukážu dětem ve folklorním kroužku u nás ve Staré Břeclavi, který vedu. A večer jdu s kamarádkami do hospody,“ prozradila vedoucí sboru.

Lidé na ulici i v práci se ptají a zajímají, proč se dámy oblékly do kroje. Prakticky neustále dochází i k úsměvným situacím. „Dnes je to trefa, děvčata. Dojel auditor na kontrolu a v první chvíli aj zapomněl, co chtěl říct,“ podělila se o svůj zážitek zpěvačka a účetní Hanka.

Členky sboru se na vlastní kůži také přesvědčily, jak nesnadné je zkombinovat kroj s rouškou. „Dohromady s tým šátkem je to totálně na prd,“ okomentovala copywriterka Radkovičová.

Bývalá učitelka ve školce a důchodkyně Květka zase přišla s nápadem, jak si zlepšit den. „Když si ráno namočíš roušku do slivovice, hned bude o hodně příjemnější,“ poradila.

Pracovnice celní správy Lenka se podělila o svůj zážitek s fotbalisty. „Co v práci, ale vyzvednút naše chlapce na fotbale, to byl teprve challenge,“ smála se.

Nejbližší akce, kde mají dámy vystupovat, se má konat v sobotu třetího října ve Valticích. Tedy pokud ji pořadatelé také nezruší.