Správa železnic začala ještě v den střetu dvou vlaků s odklízením následků. V nočních hodinách ze 4. na 5. srpna byly staženy části vlaku a přijela další vyprošťovací technika, která zajištuje odstranění těžce poškozené lokomotivy a části motorové jednotky. Následně proběhne kontrola železničního svršku a zjištění rozsahu poškození infrastruktury a neprodlená oprava.

"Obnovení provozu budeme průběžně upřesňovat, aktuální předpoklad je v pátek 6. srpna kolem 18. hodiny," uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. "Poškozených je zhruba 200 až 300 metrů kolejí a musí se vyměnit výhybka. Přesně se to ukáže, až tam ty vlaky nebudou a celé se to projde," doplnila pro ČTK mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

Na místě nehody byla ve středu také Drážní inspekce. "Práce inspektorů na místě už skončila, to ale neznamená, že šetření máme za sebou. V pátek jede náš inspektor do Německa, aby probral data z rychloměru německé lokomotivy, bude následovat komisionální prohlídka drážních vozidel, čeká nás také tzv. laboratoř zabezpečovacho zařízení," uvedl ve čtvrtek ráno generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera pro Radiožurnál.

Expres měl zastavit

Expres z Mnichova do Prahy měl podle něj zastavit u návěstidla. "To se nestalo, projel dál a bohužel se srazil s protijedoucím vlakem. My se snažíme zjistit, proč k tomu došlo, právě proto chceme prohlédnout i ta drážní vozidla a vyloučit případnou technickou závadu. Samozřejmě se nabízí i lidská chyba strojvedoucího, ale do té doby, než konstatujeme, že nemohlo být příčinou například to, že vlak nebrzdil, tak nechceme být úplně konkrétní," popsal Kučera.

Inspekce hned ve středu na místě prověřila nejen zabezpečení trati, ale také zkontrolovala viditelnost návěstidel. "Strojvedoucí expresu od Mnichova mohl vidět a řádně viděl na návěstidla, tam jsme nezjistili žádnou závadu," uvedl ke generální inspektor s tím, že některé vlaky jsou schopné v podobné situaci samy zastavit, záleží však i na trati.

"V tomto konkrétním případě na této části trati je provoz řízen tak, že strojvedoucí musí sledovat návěstidla a reagovat podle nich," uzavřel Kučera Oficiální závěry vyšetřování lze podle něj očekávat za osm až dvanáct měsíců.