Dům rodina zdědila a před pár lety kompletně zrekonstruovala. „Tehdy nás ani nenapadlo, že by mohla elektřina takto podražit, a tak jsme si v celém domě udělali elektrické topení. Naše finanční situace teď není úplně ideální, manželka přišla o práci, tak musíme šetřit každou korunu,“ popisuje Josef.

Do velkého obývacího pokoje, který je spojený s kuchyní a jídelnou, tak vrátil krbová kamna po rodičích. „Nechal jsem od kominíka opravit a zkontrolovat komín. Investice byla pár tisíc korun, ale jsem přesvědčený o tom, že se nám to za zimu vrátí,“ doplnil.

Podobné příběhy slýchávají od svých zákazníků také v klatovské společnosti VK Vacovský, která se mj. specializuje na prodej krbů a kamen. „Zájem je momentálně obrovský. A není se čemu divit, když skoro 900 tisíc domácností má platit nehorázné peníze za energie. Pokud bych byl ve stejné situaci a měl doma nevyužívaný komín, udělal bych to také,“ řekl Deníku prodavač s tím, že zákazníci v současné době kupují úplně všechno. „I to, co máme vystavené na prodejně. Výrobci nestíhají a dnes jsou termíny dodání třeba až půl roku,“ dodal.

U Vacovského se dají kamna pořídit od 10 tisíc korun. Lidé mají podle něj největší zájem o produkty od 10 do 20 tisíc korun.

Místo dovolené kamna

Mnoho práce má rovněž plzeňský kamnář Kamil Rychtařík. „Od lidí slýchávám, že od té doby, co se začalo hovořit o zdražování energií, shání kamna. A nejen to. Chystají komíny, aby na ně v případě dalšího zdražení mohli kamna napojit,“ uvedl.

Zvýšeného zájmu o vytápění kamny si všiml i Martin Pavlíček z plzeňské firmy Hestia, která staví kachlová kamna a krby. „Začalo to už na jaře 2020, v začátku pandemie. Lidé zůstali více doma a začali se místo cestování věnovat zvelebování domů. Zájem od té doby kontinuálně roste,“ pověděl.