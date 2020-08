Trvalo jen pár hodin, než po jedné z větších oprav napomínali strážníci neukázněné návštěvníky, aby po sítích nešplhali. „Víc než pokuty se osvědčilo vysvětlování, že sítě slouží jako bariéra proti odkutálení míče a nikoli jako horolezecká stěna,“ řekl mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Chování veřejnosti je i důvod, proč se na veřejně přístupných hřištích v Jihlavě nepůjčují sportovní pomůcky. Lidé si je odnášeli nebo je ničili.

Branku na hřiště sice správkyně na noc zamyká, přesto se veřejnost snaží na hřiště dostat. Pokud se to některým podaří, často jsou jejich cílem opět sítě. Když radnice rozhodne, aby zůstala branka otevřená, nese to s sebou rušení nočního klidu. Na to si pak stěžují obyvatelé blízkých bytových domů.

Mladík vysypal koš, zaplatil za to patnáct set

S vandalismem se potýkají i v Třebíči, tam bývají cílem útoků lavičky, dopravní značky, popelnice nebo autobusové zastávky. „Nejúčinnější pomocí jsou kamery městského kamerového systému a kontrolní činnost strážníků, někdy dají podněty také obyvatelé,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová. Pelhřimov naopak problémy s vandalismem nemá.

Ve Žďáru nad Sázavou pak strážníci prochází ulicemi, pomáhá jim i kamerový systém. Vedoucímu městské policie Martinu Kuncovi se však nelíbí přístup některých lidí. „Z důvodu různých obav nám nechtějí skutky, jejichž jsou svědky, oznamovat. Raději volí formu upozornění či dotazů přes internet, což nám však k dopadení pachatelů ve většině případů moc nepomáhá,“ prozradil.

Nejnovější případ ze Žďáru je z uplynulého víkendu, kdy jeden z podnapilých mladíků odnášel odpadkový koš ze zastávky, přičemž z něj průběžně vysypával jeho obsah. Strážníci ho zadrželi a poté, co uklidil vysypané odpadky a vrátil koš na místo, dostal pokutu patnáct set. „Ve dvaadvaceti letech by měl vědět, jak se chovat,“ podotkl Kunc.

Pokuta za poškozování veřejného zařízení a vybavenosti přitom může být až deset tisíc korun, pokud nevznikla škoda. „Pokud se tak stalo, musí být z důvodu její případné náhrady věc projednána před správním orgánem,“ řekl zástupce velitele jihlavské městské policie Stanislav Maštera s tím, že vandalství se často týká mládeže, starší osoby se tak chovají pod vlivem alkoholu či drog.