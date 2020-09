Praha zítra? mapuje projekty v pěti základních kategoriích: nové čtvrti, dopravní propojení, příležitosti, náměstí a ulice a také nové parky. Ne vždy jde o úplné novinky. Například rekonstrukce veřejných prostranství, jako jsou park na Karlově náměstí, Václavské, Malostranské nebo Vítězné náměstí, jsou evergreenem prezentací.

Poprvé se neobjevuje ani vítěz architektonické soutěže na chystaný Dvorecký most či niva u soutoku Vltavy a Berounky. Termíny realizace řady projektů mezitím doznaly změn.

Hlavní je, aby projekty nezůstaly jen na papíře

„Mou aktuální prioritou je udržení rozpočtu navzdory těžké době. Budu se tedy snažit zajistit dostatek finančních prostředků. Hlavně na to, aby skutečně krásné projekty, které vidíte na výstavě, nezůstaly na papíře, ale byly skutečně zrealizovány,“ ujistil Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), radní pro finance a rozpočet.

Pražská tržnice - vizualizace

„Ze svých konkrétních úkolů bych zmínil rozvoj Pražské tržnice a Výstaviště. Oba areály byly dlouhodobě zanedbávány a my se teď soustředíme na to, abychom jim navrátili původní krásu,“ dodal Vyhnánek. Velkou rekonstrukcí by měla projít rovněž Staroměstská tržnice.

Z velkých dopravních staveb se Pražané mohou seznámit třeba s výstavbou městského okruhu nebo trasy metra D včetně návrhů jejích prvních stanic Pankrác a Olbrachtova.

Výstava bude k vidění od prosince

Radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09) zase zdůrazňuje miliardový záměr výstavby koncertního sálu na Vltavské, který by se „mohl stát symbolem Prahy 21. století“. Kultuře i vzdělávání má sloužit také Pražské kreativní centrum v bloku radničních domů mezi Staroměstským a Malým náměstím. Architektonickou novinkou je dostavba Kongresového centra, jejíž návrh vzešel z mezinárodní soutěže.

Výstava bude k vidění do 20. prosince v CAMPu v areálu Emauz a také na Mariánském náměstí, kde jsou projekty představeny formou panelové výstavy. Expozice v CAMPu je interaktivní. Návštěvníci se mohou zapojit do hledání toho, co je pro budoucí rozvoj Prahy klíčové. Mohou hlasovat o největší prioritě nebo navrhnout projekt, který jim v kurátorském výběru chybí.