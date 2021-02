Na jaře začne v centru hlavního města dlouho očekávaná rekonstrukce Staroměstského jezu. Cílem oprav je vrátit památkově chráněnému dílu, nacházejícímu se mezi Sovovými mlýny a Novotného lávkou, jeho historickou podobu z 13. století. V polovině 20. století byla totiž původní kamenná výplň dřevěného roštu vyměněna za betonovou.

Chystá se velká oprava Staroměstského jezu. | Foto: Metrostav

Stavbaři budou v co největší míře využívat původní konstrukce. Náročný projekt za více než 112 milionů korun, jehož realizací byl pověřen Metrostav, bude na místě možné pozorovat od dubna a stavební práce potrvají do roku 2024; vždy v období od jara do podzimu.