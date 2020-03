Dárcovi předkové pocházejí právě z Mniší a kostelík má být památkou na ně.

Myšlenka na stavbu kaple je stará pět až šest let. V té době požádali krajané z Texasu dnešního místostarostu Frenštátu pod Radhoštěm Jiřího Unruha, jenž je již dlouhou dobu za město Frenštát pod Radhoštěm pověřen kontakty s americkými krajany, aby pro ně zaměřil kapli v Mniší.

Důvodem bylo, že někdo v Americe chce postavit její přesnou kopii.

„Spojil jsem se s farářem v Lichnově, panem Romanem Macurou, protože kaple spadá pod farnost v Lichnově, a společně s ním jsme zaměřili většinu rozměrů půdorysu kaple a několik řezů. To jsem poslal do Texasu mailem. Pan farář ještě sehnal z ostravsko-opavské diecéze nějaké staré výkresy podobné stavby, ty jsem naskenoval a rovněž poslal,“ sdělil pro Novojičínský deník Jiří Unruh

Krajané se ještě ozvali, že by chtěli doměřit nějaké detaily a hlavně, aby to bylo v palcích. „ Tuším že rok na to přijela paní Patsy Fuller Robertson, která dovezla padesátimetrové pásmo v palcích a doměřili jsme detaily a hlavní míry včetně výšky stropu a podobně. To měření, stejně jako dřívější, trvalo celý den,“ poznamenal Jiří Unruh.

Zahájení stavby předcházely potíže. Nejprve osobní záležitosti dárce, potom se čekalo na povolení, pak zase po deštích byla příliš blátivá půda. Nedávno ale Jiřímu Unruhovi přišly mailem čtyři fotografie z průběhu kaple s oznámením, že brzy bude usazena věž kaple.

Informace se dostala také k Romanu Macurovi, jenž mezitím přesídlil sloužit z Lichnova do Frýdlantu nad Ostravicí. Vývojem stavby kaple byl velmi potěšen.

„Mám z toho velikou radost, protože taková věc jistě není běžná, navíc v dnešní době,“ řekl Roman Macura, který stavbu kopie kaple Mniší vnímá jako další propojení dvou zemí a zejména komunit.

„Ta jejich komunita pořád dává najevo, že má blízko k tomu místu, kde má kořeny, i přesto, že se dávno odstěhovali do Texasu. Že ten pomyslný most stojí už po několik generací, které mají potřebu se nějak identifikovat. Myslím si, že to je něco úžasného,“ dodal Roman Macura.

Jiří Unruh doplnil, že rodiny z Mniší a okolí byly mezi prvními osadníky v Texasu, kde založili osadu s názvem Dubina. Ta se nachází jižně od La Grange, které partnerským městem Frenštátu pod Radhoštěm.