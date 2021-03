Tvrdý lockdown je pro lyžařská střediska konec nadějím, že o letošní zimě rozjedou vleky. Jejich provozovatelé odstavili rolby, které ještě v minulém týdnu mohly vozit lyžaře na vršek svahu, zavřeli občerstvovací okénka a zimní sezonu definitně odškrtli jako ztracenou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zuzana Černá

Kompletně uzavřen je i areál v Dolní Moravě. „Nemáme už v provozu ani výdajová okénka, není pro koho, protože zakázané jsou už i výlety do přírody, čemuž osobně nerozumím. Všichni zaměstnanci jsou doma, bez práce. Je to tristní a nenaděláme s tím vůbec,“ konstatoval obchodní ředitel resortu Martin Palán. Lyžařskou sezonu považuje za zmarněnou, hlavní lyžovačka končí obvykle v půlce března a pak už nemá smysl nic rozjíždět. Ztráty horského resortu rapidně narůstají. „Nemáme žádné tržby, aby bylo možné hradit provozní náklady, splácet investice,“ podotkl Palán. Vláda v lednu schválila nový program Covid – Sport III Lyžařská střediska, ze kterého chce provozovatelům ski areálů vyplácet dotace na provozní náklady. Horský resort Dolní Morava kompenzace považuje za nedostatečné, v prvé řadě chtěl zůstat v provozu s tím, že je schopen si pohlídat dodržování všech bezpečnostních a epidemiologických opatření. „Bohužel nám to nebylo umožněno. Konec téhle situace je pro nás v nedohlednu. Nemáte na základě čeho se řídit, kdy co organizovat, nevíte, kdy co nastane. Ta opatření jsou dle našeho názoru velmi nečitelná, přicházejí na poslední chvíli. Takto se fungovat nedá,“ uzavírá Palán.