Obzvláště roztrpčen byl z rozhodnutí ministerstva dopravy primátor Děčína Jiří Anděl. Děčín patří mezi obce, které prosazují proměnu železnice na cyklostezku. Zastupitelstvo dokonce v tomto duchu přijalo i usnesení. „Je to ekonomický nesmysl, raději bychom tytéž peníze viděli na budování cyklostezky než na obnově nefunkční trati. Pro čtyři páry víkendových spojů se nevyplatí investovat desítky milionů korun a běžná dopravní obslužnost nemá smysl,“ řekl Anděl.

Podle něj je rozhodnutí centrální komise ministerstva dopravy pohrdání názorem místních samospráv, většina obcí, je totiž podle jeho slov pro vybudování stezky pro cyklisty. „Jediný klad je alespoň nějaké využití. Ale za jakou cenu. Nevidím v tom ekonomickou ani věcnou logiku,“ dodává děčínský primátor.

Podle jílovského starosty Miroslava Kalvase je důležité, že se po letech lavírování nějak rozhodlo. Právě nerozhodnost státu v minulosti kritizoval. „Cyklostezka by byla zajímavější. Ale je to názor od názoru, hlavně, že už konečně něco bude. Každopádně odpovědnost jde za centrální komisí,“ uvedl Kalvas s tím, že rozhodnutí ministerstva dopravy je jen polovičatým rozhodnutím.

Naráží na skutečnost, že ani po padesátimilionové investici nebude Kozí dráha průjezdná v celé své délce.

Dráha oslaví 150. výročí provozu

Spokojený je také starosta Telnice na Ústecku Jan Doubrava, právě v této obci mají vlaky prozatím končit. Dál ve směru na Jeníkov – Duchcov, dříve Oldřichov u Duchcova, se s jejich provozem pro nejbližší dobu nepočítá.

„Už jsem nevěřil, že se to stane. A dokud k nám nedojede první vlak, tak ani neuvěřím. Už jsem mockrát zažil, že bylo něco schváleno a nakonec z toho nic nebylo,“ sdělil Doubrava. Víkendová doprava ale podle něj nemůže Kozí dráhu udržet trvale při životě. „Že by se vrátila, dnes asi moc nehrozí. Přitom nemáme kloudné spojení ani na Teplice, ani na Děčín. Významný je celoroční provoz,“ dodal telnický starosta.

Kozí dráha letos oslaví 150 let provozu, na výročí by Ústecký kraj rád vypravil slavnostní vlaky. Zda se to podaří, zatím není jisté. Správa železnic slíbila, že během vyhlásí výběrové řízení na dodavatele nezbytných oprav. Kdy se vítěz tendru bude moci pustit do práce, záleží i na průběhu výběrového řízení, tedy především na tom, zda se některý z účastníků neodvolá proti výsledkům nebo nenapadne jeho průběh.