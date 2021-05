Krajští kriminalisté potvrdili, že vyšetřují dvojnásobný pokus o vraždu. „Třiaosmdesátiletý muž je podezřelý, že po předchozí slovní rozepři několikrát vystřelil z legálně držené zbraně na dva rodinné příslušníky,“ uvedl Daniel Vítek, mluvčí policistů. Ti podezřelého zadrželi a událost vyšetřují. Podle informací Deníku jde o bývalého hospodáře, který se dříve neúspěšně pokoušel u soudu získat zpět zemědělské majetky přepsané na syna.

Záchranáři byli v Bohušovicích v neděli krátce před 18. hodinou. „Zasahovali jsme u ženy, která měla střelné poranění,“ potvrdil mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. Vrtulník pražské letecké záchranné služby ji transportoval na tamní traumacentrum. Podle informací Deníku šlo o střelcovu snachu. Na místě byla zraněna další osoba. „Muž naštěstí utrpěl velmi lehké zranění, byl po primárním ošetření ponechán na místě,“ potvrdil Voleník.

Pravděpodobně šlo o střelcova syna. „Nebudu k tomu mluvit, podepsal jsem to i policii,“ řekl do telefonu tento muž, kterému je necelých 60 let. Také starostka Bohušovic Kamila Čvančarová je vázaná mlčenlivostí. „Byla jsem přítomna vyšetřování, ale nesmím nic říkat,“ sdělila. Policejní vyšetřování mělo v neděli na místě trvat až do pozdních nočních hodin.

Deník se ptal místních. „Stalo se to včera odpoledne. S ženou letěl vrtulník,“ řekli lidé, kteří slyšeli střelbu zpovzdálí. Před statkem stála nejprve tři policejní auta, další přijíždělo, vystoupil z něj technik. Blízko k polednímu nesla do domu oběd sociální pracovnice. Kastrůlky položila na okno, kde má bydlet „na vejminku“ muž, který měl střílet. Na ťukání na okno dlouho nikdo nereagoval, nakonec vyšla z branky žena. Také ona se k události odmítla vyjádřit.

Šest výstřelů

Podle svědectví lidí bydlících v blízkosti zaznělo na dvoře v neděli šest výstřelů. Hlavní oběť střelby na tom nemá být dobře. „Žádné škrábnutí to asi nebylo, když pro ni letěl vrtulník,“ zhodnotil soused. Nebylo tajemstvím, že se její muž s jeho otcem přeli o zemědělskou farmu a další nemovitosti v Bohušovicích. Na těch rod hospodařil od roku 1750. Údajný střelec majetek za desítky milionů získal v 90. letech v restituci, měl ho se společníkem.

V roce 2012 bezúplatně převedl 55procentní podíl na syna. Ten se kvůli tomu vrátil do Čech z USA, kam v 80. letech emigroval. Starý muž ale záhy po přepsání majetku o něj syna zažaloval s tím, že se po převzetí daru jeho chování vůči otci výrazně zhoršilo. „Slovně mě i svou matku napadal, bránil nám v přístupu do patra domu, který máme ve spoluvlastnictví. Z účtu sdružení, které farmu spravovalo, vybíral peníze bez vědomí společníka,“ řekl dříve Deníku.

Litoměřický okresní soud a po odvolání v roce 2015 i odvolací krajský v Ústí ale žalobu odmítly. „Nelze shledat zavinění výlučně u jednoho z účastníků,“ stálo v rozsudku. Syn od počátku nařčení z šikanování svého otce odmítal. Naopak tvrdil, že sám z jeho strany musel čelit výhrůžkám. Syn údajně vyštvával otce ze statku na popud jeho vážně postřelené ženy a měl mu zamezovat přístup i na poslední součást nemovitosti, kde měl spolupodíl, zjistil Deník od svého zdroje, co předcházelo střelbě.