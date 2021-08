Podle obžaloby s tím začal, když školačkám bylo pouhých sedm a jedenáct let, a trvalo to roky. Muž, kterého chce státní zástupce poslat na roky za mříže, ale vinu popírá.

„Manželé S. bydleli se svými dvěma dětmi u nás v domě. Naši mě k nim začali dávat na hlídání asi od mých jedenácti let,“ popsala starší dívek ve své výpovědi na policii, která byla v soudní síni přehrávána. Uvedla, že Jan S. ji osahával na prsou, přiměl ji i k tomu, aby se svlékla a osahával ji pak na přirození. „Říkal, že už mám na tyto věci nejvyšší čas,“ vzpomínala školačka, podle níž ji muž sexuálně obtěžoval asi šest let.

Strkal jí do přirození prst a přitom druhou rukou masturboval, někdy se také pokoušel o klasický pohlavní styk. Podobné zkušenosti měla i druhá dívka, kterou měl hodný strýček ze sousedství také hlídat. „Začal s tím, když jsem byla v první třídě, a trvalo to asi až do mé páté třídy,“ popsala dívka. Jan S. s ní měl dělat stejné praktiky jako s druhou školačkou, navíc se jí ale snažil prsty potřísněné spermatem zastrkovat do přirození, usiloval s ní i o orální sex.

Obě školačky měl muž podle obžaloby také fotografovat nahé a snímky uchovávat v počítači.

Osm let ve vězení?

Jan S., kterého k soudu doprovodila manželka, při prvním líčení tvrdil, že neslyší, co mu soudce říká, a to ani s naslouchátkem. To ale bylo vyvráceno znaleckým posudkem, podle něhož hluchotu částečně předstírá a je schopen soud absolvovat, druhé líčení se proto již konalo. V písemně psaném prohlášení obžalovaný uvedl, že se necítí být vinen a popřel veškeré praktiky včetně pořizování pornografických snímků.

Líčení bylo odročeno na neurčito, slovo dostanou znalci. Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl Janu S. za znásilnění a zneužití dítěte k výrobě pornografie uložen nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře 8 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.