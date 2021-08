Čtveřice dosud neznámých mužů zaútočila na dva mladíky. První z napadených inkasoval několik ran pěstí do obličeje, ale z místa se mu podařilo utéct. Útočníci mu způsobili vážné zranění, která si vyžádalo lékařské ošetření.

Zdroj: Policie ČR

Druhý byl také napaden několika ranami do obličeje, po kterých upadl na zem, kde ho útočníci kopali do hlavy a do horní části těla. Jeden z nich mu dokonce stoupl na hlavu.

Následným lékařským vyšetřením bylo zjištěno, že utrpěl frakturu v obličeji a další vážná poranění. Agresory se během útoku snažil odradit jeden z kolemjdoucích, avšak byl útočníky zastrašen.

Jednalo se o celkem pět mladých mužů, které doprovázely tři ženy. Všichni byli ve věku od dvaceti do pětadvaceti let. Do útoku se zapojili čtyři muži, zbylí členové skupinky útoku přihlíželi.

"Kriminalistům se podařilo zajistit kamerové záznamy, na kterých je zachycen následný pohyb celé skupiny. Krátce po útoku se pohybovali ulicemi Spálená, Národní, 28. října, náměstí Republiky a následně ulicí Králodvorská, kde s největší pravděpodobností zamířili do hudebního klubu," informoval mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

"Tímto žádáme širokou veřejnost o pomoc. Pokud byste tyto mladé lidi na kamerovém záznamu poznali, nebo máte jakékoliv informace, které by je kriminalistům pomohly dopadnout, kontaktujte prosím linku 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu policie," požádal mluvčí veřejnost o spolupráci.