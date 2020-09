Železná Ruda přicházela na jaře kvůli uzavření hranic až o 150 tisíc korun denně. Nyní sice nejsou hranice uzavřené, přesto obavy panují. „Je to pro nás pochopitelně velmi špatná zpráva. Záleží, jak to bude s návštěvností německých turistů u nás. Jestli a za jakých podmínek budou moci k nám a zda se nebudou bát. Obávám se opětovného výpadku příjmu z daně z hazardu a kasin a také ze sdílených daní. Protože jsme hraniční město, obávám se toho o to víc,“ řekl železnorudský starosta Filip Smola.

Ohrožena by mohla být i zimní sezona. „Určitě se obáváme i horší zimní sezony, která je pro Železnorudsko velmi důležitá. Musíme doufat, že se situace do zimy zlepší, ale také tomu jít naproti a dodržovat všechna opatření,“ apeloval Smola.

Starosti oproti jaru nemají pendleři. Ti přes hranice mohou. „Můj manžel je pendler, takže mně nové nařízení nevadí. Cokoli potřebuji, přiveze cestou z práce,“ konstatovala Martina V. z Domažlicka s tím, že by jí tohle omezení vadilo ve chvíli, kdyby přišlo znenadání. „Kdybychom o tom nevěděli předem a nemohli si udělat nějakou rezervu, vadilo by mi to,“ dodala.

Zatím v klidu jsou i samotní pendleři. „Spíš mám obavy, co udělá česká strana a naši super politici Prymula, Babiš a Hamáček. Tohle není o nošení nebo nenošení roušek. Je to o zodpovědnosti každého z nás. Hon na pendlery nečekám minimálně do voleb,“ řekl pendler Petr Š. z Domažlicka a poznamenal, že by především pendleři u voleb neměli zapomenout, jak se k nim vláda na jaře zachovala.

VÁNOČNÍ NÁKUPY

Opatření se nelíbí Čechům, kteří byli zvyklí jezdit na víkendové nákupy do Německa. Museli by mít negativní test na covid, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa.

„Štve mě to, protože v Německu nakoupíte lepší zboží, ve větší kvalitě než u nás a mnohdy i levněji. Hlavně se pomalu blíží období pečení a vánočních nákupů a to je v Německu lepší. Takže já doufám, že to nepotrvá dlouho, než se situace zklidní a zase tam budeme moci jezdit. Jinak si asi najdu nějakého pendlera a poprosím ho, aby mi nákup vozil,“ sdělila Klatovanka Karolína Zahradníková.

Naopak Němci jsou v klidu. „Do Čech smím na 48 hodin. Nicméně jsou to komická pravidla. Češi test mít musí, my ne. Ještě před nedávnem jsem se mohl ve Waldmünchenu setkat s přáteli z Čech. Teď je to nemožné,“ uvedl Karl Reitmeier žijící v Německu.