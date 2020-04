Vše začalo mírně zvýšenou teplotou a rýmou. Cítil se jen trochu unavený a podle svých slov měl příznaky lehkého nachlazení, přesto mu problesklo hlavou, že by mohl být nakažený koronavirem. Několik dní tak zůstal doma, aby nachlazení vyležel. „Zpětně vidím jako chybu, že jsem nezavolal na hygienu. Brali ale jen případy, kdy má člověk horečku, já měl jen 37,5 °C a rýmu, ale raději jsem dodržoval karanténu,“ vypráví muž.

K rýmě se poté přidal lehký kašel a ztráta čichu, všechny příznaky ale rychle odezněly. „Počkal jsem ještě tři dny a pak jsem šel manuálně pracovat. Byl jsem v přírodě a na vzduchu, což moje tělo ocenilo. Jenže tam jsem se od kamarádky dozvěděl, že mezi symptomy byla nově zařazena i ztráta čichu. Hned jsem se sbalil a jel domů,“ pokračuje.

Výtěr ho rozkýchal

V tu chvíli měl jasno – musí se nechat otestovat. „Bude to znít dětinsky, ale jako první jsem volal mámě. Je to doktorka a nebýt jí, tak by mě neotestovali,“ vysvětluje mladý muž, který testy podstoupil v odběrovém místě u Pardubické nemocnice. „Zajel jsem autem pod stan, kde mi paní udělala výtěr z úst a nosu. Nebylo to bolestivé, ale výtěr z nosu mě hodně rozkýchal. Mějte proto připravený kapesník, a ne rukáv jako já,“ vzkázal všem, které testy čekají.

Druhý den zazvonil telefon, výsledky byly pozitivní. „Když mi volali z hygieny, tušil jsem černý scénář. Cítil jsem se ale už dobře, takže jsem nepanikařil a snažil se spolupracovat,“ vzpomíná.

V tu chvíli už neměl žádné příznaky a jeho zdravotní stav byl dobrý. Několikrát proto zdůraznil, že se lidé nemusejí bát, jelikož nemoc se projevovala jen jako lehké nachlazení a on po celou dobu zvládl normálně fungovat.

S pozitivním výsledkem se rozjel koloběh trasování a kontaktování všech, s nimiž se nakažený muž setkal. Největší pravděpodobnost přenosu byla u přítelkyně, se kterou sdílí domácnost. „Smutné bylo, že ji nechtěli otestovat a nařídili jí karanténu se mnou. Do té doby ale chodila normálně do práce a vir tak mohla roznášet dál. Později ji naštěstí také otestovali, její výsledek byl negativní,“ přiznává úlevu.

Muž se rozhodl, že převypráví svůj příběh přátelům na Facebooku, načež se mu dostalo obrovské vlny podpory. „Být pozitivní není ostuda a já se všemi jednám na rovinu,“ vysvětluje Chrudimák, jemuž se následně ozvalo několik známých, že mají podobné symptomy.

„Tady je vidět, jak je důležité testovat i lidi s mírnými příznaky, kteří jsou potenciální přenašeči, ač o tom sami třeba nevědí,“ dodává. Nyní musí zůstat ještě několik dní v karanténě a potom podstoupí minimálně další dva testy. Pokud oba vyjdou negativní, bude moci přátelům předat radostnou zprávu o tom, že je vyléčený.