Do hospody jezdí na obědy dělníci a řemeslníci z okolí, úředníci a zajdou i místní. „Jezdí k nám spousta dělníků, nejsme žádná luxusní restaurace, nestěžují si, že bychom byli nějak drazí. Z toho přijde host a zeptá se, zda máme hlavní jídlo s polévkou, nebo bez. Když se dozví, že polévka je zvlášť, odejde, protože si to podle svých slov už nemůže dovolit. Ale to jsou zatím výjimečné případy, jeden sta,“ popisoval.

Oběd v restauraci za rok podražil. Růst cen může lidi odradit, říká expertka

Za polední meníčko zaplatí do 150 korun i hosté restaurace Drápal v centru Olomouce. K jídlu podnik nabízí minerálku za zvýhodněnou cenu. „Myslím, že obědy za 150 korun jsou pořád v normě. Něco přes šest euro? A to včetně polévky. Venku stojí jen polévka pět euro,“ srovnával provozovatel podniku František Lorenc.

V restauraci, kam pravidelně chodí na obědy úředníci, soudci a manažeři, nepozoruje, že by zájemců o polední meníčka ubývalo, protože by lidé začali šetřit kvůli vysoké inflaci a cenám energií a jídlo si častěji chystali doma. „Ale jiné to je to bude v centru Olomouce, na okraji města a na venkově,“ poukázal restauratér.

Maso zdražilo, husa na dvojnásobek

U Anči, situované už spíše na periferii města, nebylo v době před covidem v poledne volné místo u stolu. Lidé si klidně chvíli počkali venku, než někdo odejde. „Nevrátilo se to, a není to jen cenami. Hodně lidí během covidu změnilo své návyky, mnozí si chystají obědy do krabičky, nechávají si jídlo vozit,“ je přesvědčen Luděk Stránský.

Kdo mohl, zdražil, někteří končí. Pekaři balancují na hraně přežití

Kvůli inflaci zatím U Anči nemuseli vyřadit z jídelníčku žádný oblíbený pokrm. Ani při nárůstu cen vepřového po vpádu Ruska na Ukrajinu, kdy byl rozdíl na kilogramu masa skoro 30 korun. „Nedramatizoval jsem to. Lidem jsem vepřové dopřál, protože ho mají rádi. Vzal jsem navýšení na sebe,“ zmínil Luděk Stránský.

Horší to letos bude se svatomartinskou husou, která by se měla začít servírovat zhruba za měsíc a půl. „Je o 100 procent dražší! Vloni jsme ji prodávali na 260 korun. Dnes by to byla nákupní cena,“ kroutil hlavou hostinský.

V Praze skoro o "pade" dráž



Průměrná útrata za jeden oběd v restauraci v rámci celé ČR dosáhla v srpnu rekordních 167,80 koruny. Nejvíce, přes 190 korun za jednu návštěvu, zaplatili lidé v Praze. Vyplývá to z Edenred restaurant indexu, který je sestavován na základě plateb 220 tisíc majitelů stravenkových karet od společnosti Edenred.



Nejvíce, přes 190 korun za jednu návštěvu, zaplatili lidé v Praze. V Olomouci to bylo 146,70 korun - nárůst od začátku roku o 9 procent. V Plzni hosté vydali za oběd v restauraci průměrně 177, 30 a v Brně 178, 60 koruny.



„Oba prázdninové měsíce byly ve znamení zvýšeného růstu plateb lidí za obědy, v srpnu útraty meziročně vzrostly o 13,5 procenta, respektive o 14,50 koruny za jeden zaplacený oběd,“ informovala v září společnost.



Růst cen jídel je podle Edenred ještě o poznání vyšší – v posledních měsících pravidelně převyšuje 20 procent.



„To ukazuje, že lidé v restauracích šetří – buď si vybírají z nabídky levnější jídla, nebo si místo dvou chodů dopřejí jen jeden, případně si neobjednají k jídlu nápoj,“ konstatovala firma. (tau)