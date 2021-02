Jednatel Pivovaru Kamenice nad Lipou Milan Houška tak šesti svým zaměstnancům domluvil práci v tamní firmě Edscha Automotive Kamenice. „V Edsche jsem dělal zhruba tři a půl měsíce. Kvůli pandemii ale hodně lidí skončilo bez práce, takže jsem rád, že pan Houška byl tak ochotný a „postaral” se o nás,“ pochvaloval si Bořil, který v pivovaru pracuje téměř od jeho otevření, tedy přes tři roky.

Současný stav je podle jeho slov pro mnoho lidí tím nejhorším, jaký nás mohl potkat. „Musíme to ale nějak zvládnout, i když to není moc lehké,“ povzdychl si Bořil.

Za velmi špatnou považuje aktuální situaci i Milan Houška. „Již čtvrtý měsíc jsme nepřímo zavřeni. Byli jsme nuceni na to reagovat a vyřešit si to sami, protože stát nám žádné náhrady nedá,“ poznamenal jednatel kamenického pivovaru.

Pracovníci pivovaru se do zmíněné kamenické fabriky možná ještě vrátí. „Zhruba čtrnáct dní už tam nepracují, protože Edscha má omezený provoz kvůli tomu, že jim v automobilovém průmyslu začínají klesat poptávky. Domluvili jsme se tedy, že začátkem února uvidí, jestli se k nim naši lidé budou moci zase vrátit,“ sdělil Milan Houška.

Ostatní zaměstnanci Pivovaru Kamenice jsou na šedesáti procentech platu doma. „Navíc jsme na nějakých pětadvaceti, maximálně třiceti procentech letošních plánovaných prodejů. Minimum piva dodáváme do obchodní sítě v lahvích nebo plechovkách,“ informoval Houška.

Výdejní okýnko pivnice se jim provozovat nevyplatilo. „Okýnko jsme zavřeli, protože to je ekonomický nesmysl. Je lepší nechat lidi doma, než topit a platit další energie, když pak máte tržby tři tisíce korun denně. To bylo ztrátové a nemělo to absolutně význam,“ kroutil hlavou Houška.

Teď se pivovar chystá na jarní sezonu. „Doufáme, že od Velikonoc se provoz zase spustí. Naše pivo leží ve sklepě dva měsíce, takže teď začínáme vařit pivo, které budeme prodávat koncem března,“ prozradil Milan Houška.