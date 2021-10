Pohřešovanou je osmiletá Julie S., která vyrazila na Malinovou horu s rodiči a dvěma bratry. Dívka měří 120 až 130 centimetrů, měla na sobě oblečenou bundu modré barvy, rifle a na nohou červené boty. Ztratila se v neděli kolem 16. hodiny, pátrání bylo vyhlášeno v 18 hodin.

Osmiletá Julie z Německa se v neděli odpoledne ztratila nedaleko Čerchova na Domažlicku. Do terénu byly nasazené dva vrtulníky, dorazili také psovodi. Během pondělního dopoledne pročesávaly les menší skupiny, odpoledne se všichni vydali do terénu v jedné asi 750 metrů široké rojnici. V pondělí večer policejní prezidium na Twitteru avizovalo, že pátrání bude pokračovat i v noci na úterý. „Prohlédli jsme místa, kde by se mohla dívka nacházet, bohužel zatím vše s negativním výsledkem,“ napsali policisté v pondělí večer na Twitteru.

Domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová pak v úterý ráno potvrdila, že dívku zatím policisté nenašli. „Pátrali jsme přes celou noc. Na místě zůstaly policejní hlídky, které kontrolovaly lesní cesty a znovu prohledávaly terén. Bohužel, zatím se dívku nepodařilo najít. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, znovu povoláme vrtulník," uvedla Dagmar Brožová.

Žádáme občany, kteří se 10. října v době 15-19 h. pohybovali na Čerchově a v jeho okolí a pořizovali si fota nebo videa, kde by mohly být zachyceny případně i další osoby, aby kontaktovali policisty. V době 7:00-15:30 na tel. 974 321 233 mimo prac. dobu na lince 158.#policieplk — Policie ČR (@PolicieCZ) October 12, 2021

Osmiletá Julie vyrazila s rodiči, mladším bratrem a starším bratrancem na výlet v neděli. Společně se pohybovali kolem Malinové hory. Julie se však údajně kolem 16. hodiny ztratila. Podle dostupných informací zřejmě události předcházela hádka mezi dětmi. Po 18. hodině rodiče nahlásili na policii, že dceru pohřešují. Ihned se rozjelo pátrání, které pokračuje doteď. Kromě českých složek se na něm podílejí také ty německé.

Během pondělního dopoledne vytvořili policisté a hasiči menší týmy, které pročesávaly oblast od vrcholu Českého lesa až dolů k Caparticím a okolí. „Za tři hodiny jsme prochodili asi čtyři kilometry. Terén je náročný a členitý, místy neprostupný. Dívali jsme se nejenom na zem, ale i vzhůru,“ uvedl instruktor, jenž měl na starosti 21 studentů policejní školy z Domažlic a Karlových Varů.

Do pátrání se během dne zapojili též lesníci, kteří dobře znají lokalitu. Dorazili i někteří dobrovolníci. Mezi nimi třeba Karel Pech. Ten si dokonce vzal s sebou výmarského ohaře. „Nemůžu jen tak sedět doma. Lesy tady mám prochozené, takže chci nějak pomoci,“ uvedl.

V pondělí odpoledne dorazila na místo matka se synem a synovcem, aby vyšetřovatelům znovu ukázali, kudy v neděli šli. Policisté a hasiči pak vytvořili asi 750 metrů širokou rojnici a opět lokalitu důkladně prohledali.

Policisté pracují s několika verzemi

Podle policejní mluvčí Dany Ladmanové pracují vyšetřovatelé s několika verzemi toho, co se mohlo v neděli nedaleko Čerchova stát. Bližší informace však neposkytli.

S pátráním pomáhali i hasiči z Poběžovic. Na svém facebookovém profilu se pak svěřili, že šlo o jeden z nejnáročnějších zásahů, které absolvovali. V terénu byli více než 16 hodin. „Nachodili jsme po svých přibližně 35 kilometrů, v terénu, kde jsou velké kameny, spousta spadlých stromů a samý mladý hustý porost. Několik hodin jsme absolvovali za tmy,“ popsali s tím, že si sáhli na dno svých sil. „Nyní jsme zpět, zcela vysílení a velice zarmouceni, že jsme nebyli úspěšní. Věřte, že jsme dělali, co jsme mohli,“ doplnili.