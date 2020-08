Akci v Kryrech pečlivě monitoruje policie. Podle jejich informací se počet účastníků pohybuje mezi 600 až 800. V městečku je navíc zhruba 250 aut návštěvníků. “Zatím jsme řešili sedm stížností na rušení nočního klidu a chování návštěvníků,” uvedla v sobotu 1. srpna navečer policejní mluvčí Jana Slámová.

V Kryrech jsou desítky policistů. Na místě je pořádková policie, kriminalisté i antikonflikní tým. Šetří také držení drog. “Prozatím jsme řešili deset přestupků spočívajících v neoprávněném přechovávání návykových látek v malém množství,” pokračovala policejní mluvčí.

Návštěvníci jsou v Kryrech nejen z České republiky, mnoho jich dorazilo také ze zahraničí. Jsou k vidění auta z Francie, Německa, Rakouska, Holandska či Itálie. V průběhu soboty další lidé na akci přijížděli.

Podle hodnocení policie celkově zatím akce probíhá poměrně v klidu. “Pořadatelé dbají pokynů policistů,” řekla Slámová. Akce byla organizátory řádně nahlášená jako soukromá oslava, probíhat má od pátku 31. července do neděle 2. srpna na pronajatých pozemcích zhruba pět set metrů od domů. Policisté budou také hlídat, aby se oslava nepřesunula na jiné pozemky. “Budeme dohlížet, aby nedošlo k záborům dalších pozemků,” pokračovala policejní mluvčí.

Podle informací Deníku k tomu zatím nedochází, v sobotu 1. srpna dopoledne se řada účastníků akce vydala do městěčka například na nákupy.

Lidé z Kryr se bojí, že se akce rozroste a dojde k větším problémům. Obávají se velkého hluku a nepořádku, stěžují si na chování návštěvníků a odpadky v ulicích. Domnívají se, že narozeninová oslava je jen zástěrkou pro technopárty. Strach mají také z nedodržovaní hygienických nařízení a možného šíření koronaviru.

Akci bedlivě sleduje také vedení městečka. “První noc proběhla poměrně v klidu. Bylo sice slyšet dunění a hudba, ale nebylo to extrémní,” hodnotil úvod akce starosta Kryr Miroslav Brda.

Hluk obtěžuje obyvatele Kryr o to více, že v horku mají otevřená v noci okna. “Nějaké stížnosti jsou, ale zatím je to poměrně v normě. Asi to na noc i ztlumili” myslí si Brda.

“Situaci a vývoj sledujeme. Nic jiného ani dělat nemůžeme. Jde o soukromou akci, nahlášenou, na soukromém pozemku,” pokračoval Brda. (hd)