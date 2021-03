Navzdory nedávno zvažovanému návratu naší země k normálu, který odmítli až hejtmani, byla podle Romana Tanculy jen otázka času, než Poláci uzavřou hranice s Českem.

„S Poláky jsme měli poslední neuzavřenou hranici. A když vidí, že na to celý rok kašleme a nic jsme nevyřešili, co měli dělat? Celý rok vláda nic nevyřešila a hází to na nás. Rok sedím doma. Rok! A po roce zjistí, že najednou pomůže jen respirátor? Tak kde to jsme?“ štve Tanculu, který v sobotu dopoledne vyrazil vyvenčit jsou jezevčí fenku.

Jindy by v tento den vyšel z domu, překročil Odru, prošel kolem staré celnice a za křižovatkou by si nakoupil ovoce, zeleninu nebo maso, které jsou u sousedů podle něj nejen levnější, ale i chutnější. Ode dneška má smůlu.

„Bojím se, že to dopadne jako loni na jaře. Běžní lidé na trh nemohli, takže měli zavřeno, protože se jim to nevyplatilo. Teď to bude dost možná podobné. Není pravděpodobné, že si někdo bude nechávat dělat test na covid, aby mohl na trh,“ predikuje Tancula uzavření polských trhů v Chalupkách či vedlejším Zabelkově.

Jemu samému nové nařízení znatelně zkomplikuje život. Pracuje v ostravské firmě Etisoft na výrobu etiket. Centrála a výrobna se však nachází v polských Glivicích. Tancula do ní jezdí každé pondělí a středu.

„Loni to byl masakr. Na hranicích jsem čekal pět hodin! A teď to beztak bude stejné. Uvidíme v pondělí. Prodej nám samozřejmě klesne, ale co je hlavní, pro vstup do Polska potřebujete nanejvýš 42 hodin starý negativní test. A když vám o půl hodiny propadne, už vás nepustí. Dvakrát to týdne budu nejdříve lítat po testech, ideálně ve stejný čas, aby mi to vyšlo, pak stát na hranicích a budu rád, když zbude čas na práci,“ vykládá Tancula, který navíc bude muset vyřešit problém s propadlou občankou.

Pas nemá a novou bude mít vydanou ve středu ráno. „V pondělí se ale musím dostat do Polska, prostě musím!“