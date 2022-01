Jedním z příkladů je podchod v centru Hradce Králové. Ten zde slouží už od 70. let minulého století, ale i když je tu stále otevřeno několik obchodů, funkčnost celého prostoru je tristní. I proto se hradecká radnice rozhodla místu, kterým denně projde přes deset tisíc lidí, vdechnout nový život.

„Chceme, aby se podchod stal místem, kde se můžete po dlouhém pracovním dni na cestě domů zastavit, občerstvit,kulturně obohatit a kde se nebojíte strávit svůj čas,“ popsal hlavní architekt Hradce Králové Petr Brůna. Na samotnou přestavbu bude potřeba vyčlenit z městské kasy devět milionů korun. Na konci letošního či začátkem příštího roku by však Hradec mohl získat nový podzemní „bulvár“.

Jak z nory ven

Ostatní města budoucnost svých temných „nor“ zatím jen řeší. Například v Pardubicích ikonický podchod u pod náměstím Republiky na opravu čeká. Tunel z roku 1970, kde bývala i známá hospůdka Kra-Kra, byl v roce 2016 zcela uzavřen. A i když se občas objevují snahy tento průchozí bod rekonstruovat a navrátit mu život, město zatím o opravě nerozhodlo. „Na tuto rekonstukci nejsou v rozpočtu alokovány žádné peníze,“ říká náměstek pardubického primátora Petr Kvaš.

Přitom podchody mají význam nejenom dopravní, ale i urbanistický. „Je však důležité zapracovat na tom, aby se tam lidi necítili depresivně,“ apeluje historik architektury Zdeněk Lukeš a připomněl i některé pražské podchody. „Asi nejznámější byl ten, který v roce 1965 vyrostl uprostřed Václavského náměstí. Byl tam však jen krátce a nakonec se stal součástí vestibulu metra,“ popisuje Lukeš.

V souvislosti s podchody zavzpomínal i na bývalého prezidenta Václava Havla. „Když se řešila rekonstrukce v ulici Milady Horákové pod Pražským Hradem, tak Václav Havel, který v tu dobu bydlel na Ořechovce, se bál, že to bude jen další černá díra. Architekti mu však řekli, že se nemusí bát, že bude široký, světlý a plný obchodů. Když tam jdu dnes, tak sice široký je, ale žádný obchod tu není a působí to zde klaustrofobicky,“ dodal architekt.

Právě obchody byly ještě do nedávna k vidění i v podchodu u hlavního nádraží v Brně. Ty však kvůli plánované rekonstrukci mizí. Provozovatelům obchodů ani lidem se to nelíbí. Chtějí tam prodávat či nakupovat do té doby, než začne samotná rekonstrukce. Vznikla i petice, kterou zatím podepsalo přes sedm tisíc lidí. Podle jejího autora Tomáše Uhera bylo vyklizení obchodů předčasné. „Občané přišli o své služby a stánkaři o živobytí. Počátek rekonstrukce je v nedohlednu,“ vyjádřil autor petice.

Místo opravy péče sprejerů

Dlouhá léta pak za „své“ podchody bojují i v Karlových Varech. V jednom z nich, pod Chebským mostem, sídlí již dlouhá léta na místě původních záchodků galerie Supermarket WC. „Prostor kde je i designový obchod, je jedna z hlavních spojovaček v centru města. Staráme se o něj, aby se tu lidé nebáli. V rámci iniciativy Živé podchody jsme požádali studenty o architektonické návrhy. Město si také nechalo zpracovat studii, ale tím to celé skončilo,“ uvedla spoluzakladatelka galerie Tereza Vlašimská.

Podle ní chátrají i další karlovarské podchody. „Ke cti městu však je, že si na tyto dožívající podchody najalo sprejera Real143, který alespoň trošku tato místa, která škodí pohledu na naše město, opečovává svými díly,“ dodala Vlašimská.

Ani nové milénium však podchody neminuly. Ten poslední se otevřel na podzim loňského roku v Praze na Hlavním nádraží. Díky novému podzemnímu „bulváru“ se nyní lidé dostanou z Vrchlického sadů do Seifertovy ulice. Žižkovský výstup z podchodu zajistí kromě schodiště také dvojice eskalátorů a výtah. V roce 2021 se v Praze otevřel také prodloužený podchod na nádraží Vršovice, který nově vede až do Nuslí, a podobné prodloužení se chystá například i v Holešovicích.