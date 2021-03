Při striktním dodržování vládních pravidel bude nutné Praděd na tři týdny prohlásit za zakázanou uzavřenou oblast.

Hypoteticky by policejní hlídka u odbočky na chatu Barborka měla všechny zájemce o výstup na Praděd vracet zpět do okresu Bruntál. Další by měla stát 300 metrů pod vrcholem Pradědu, a všechny odtud vracet do okresu Šumperk.

Samozřejmě s výjimkou pracovníků obsluhy vysílače, horské služby a CHKO Jeseníky s patřičným potvrzením od zaměstnavatele.

Praděd vysoký 1491 metrů leží téměř na hranici mezi bruntálským a šumperským okresem.

Samotný vrchol Pradědu s vysílačem leží v katastru obce Malá Morávka, a tudíž v okrese Bruntál a v Moravskoslezském kraji.

Jediná legální přístupová cesta na vrchol Pradědu prochází v úseku jednoho kilometru územím okresu Šumperk a Olomouckým krajem.

Jediná legální přístupová cesta na Praděd protíná hranice okresů Bruntál a ŠumperkZdroj: mapy.cz

Na to, aby návštěvníci národní přírodní rezervace Praděd nechodili mimo značené cesty, dohlíží přímo v terénu společné hlídky ochránců přírody a Policie ČR. Jen za únor tyto hlídky zkontrolovaly stovky neukázněných lyžařů a výletníků, kteří se pohybovali mimo turistické značky.

Ministr vnitra Jan Hamáček prosadil, aby lidé za sportem nebo do přírody směli vyrazit jen v katastru obce, kde žijí. Obyvatelé Malé Morávky sice mají v katastru své obce Praděd i s vysílačem, ale ani pro ně neexistuje možnost, jak se tam dostat legálně, když současně nesmí překročit hranici šumperského okresu.

Musí se držet značené cesty, která ale vede přes sousední okres. Nelze obě tyto podmínky splnit současně. To je důvod, proč se od 1. do 21. března z Pradědu stává zakázané území.