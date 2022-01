Událost stala na okraji Polabin v ulici Labský palouk. Některé indicie nasvědčují, že matka nepocházela ze sociálně ohrožených skupin, policie však toto odmítla komentovat. Policejní mluvčí Markéta Janovská zároveň dementovala informaci, že dítě našel muž při vynášení odpadků. "Při vynášení odpadků dítě nalezeno nebylo, seběhlo se to jinak," řekla Janovská.

Specifikovat okolnosti nálezu dítěte však policie odmítla, stejně tak se nechtěla vyjadřovat k věku matky. Podle nepotvrzených informací se však pravděpodobně nejedná o mladistvou. "Bližší informace přineseme v pondělí," dodala Janovská.

Není to jediný dnešní případ odložení dítěte:

Matku novorozeného dítěte policie našla po třech hodinách. "Žena byla zadržena a nyní s ní probíhají úkony v trestném řízení. "Vzhledem k tomu a s ohledem na věk dítěte nebudeme v tuto chvíli poskytovat žádné bližší informace. Právní kvalifikace zatím nebyla stanovena. Případné další informace poskytneme až v pondělí odpoledne," řekla Janovská.

Ranní teploty se v Pardubicích pohybovaly kolem několika stupňů Celsia pod nulou. Dítě přivolaní záchranáři převezli do nemocnice.

"Bylo silně podchlazené, v ohrožení života. Dítě jsme zahřívali a ve stabilním stavu předali do zdravotnického zařízení," řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Podrobnější informace nechtěl zveřejňovat, nechtěl ani říci, do jaké nemocnice miminko přepravili.

"Díky bleskovému zásahu lékaře zdravotnické záchranné služby, který mimo jiné pracuje také na ARO Pardubické nemocnice, a díky skvělému profesionálnímu přístupu personálu dětského a novorozeneckého oddělení se miminko podařilo zachránit. Jeho stav je nyní stabilizovaný a děťátko je mimo ohrožení života," potvrdila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Policisté i nadále zjišťují detaily události.

V Pardubicích je babybox, nachází se v areálu zdejší nemocnice. Přesto matka dítě odložila do kontejneru na odpadky na druhé straně města.

"Co za ženskou tohle může udělat," kroutí hlavou lidé na Facebooku Pardubického deníku a přidávají i ostřejší komentáře.