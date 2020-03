Podle mluvčí Věznice Stráž pod Ralskem Martiny Krutinové situace ohledně koronaviru neměla na množství tříděných zásilek doposud žádný vliv. „Věznice zatím žádná opatření ohledně koronaviru a třídění zásilek z Číny nepřijímala. Žádná panika mezi odsouzenými třídícími balíčky z Číny nevzniká,“ ujistila Krutinová.

Věznice je v tomto směru v úzkém kontaktu s Českou poštou, pro kterou službu provádí, a je připravena přijmout potřebná opatření, pokud to bude potřeba. „Podle vyjádření České pošty nedojde k omezení počtu zásilek k třídění do naší věznice,“ sdělila mluvčí. Do věznice přiváží nákladní auto každé ráno na 160 pytlů, celkem jde o zhruba 33 tisíc zásilek. Uvnitř věznice je třídí zhruba dvacítka odsouzených

Věznice ve Stráži pod Ralskem a v Bělušicích na Mostecku byly první dvě, které loni přistoupily na nabídku České pošty. Ta na základě smlouvy zaměstnává zatím čtyři desítky vězňů, do budoucna by byl zájem až o dvojnásobek. Ve Stráži vězni třídí zásilky, které nelze roztřídit strojově, na pracovišti uvnitř věznice. V současné době pracuje na tomto pracovišti 22 odsouzených. A jejich počet se pravděpodobně v budoucnu ještě zvýší. „Zaměstnáváni jsou zde odsouzení, kteří nemohou být, především vzhledem k jejich trestné činnosti, zaměstnáni ve firmách mimo věznici. Mezi odsouzenými je o tuto práci stále zájem,“ řekla Martina Krutinová.

Rovněž podle středečního vyjádření Ivo Vysoudila z České pošty se státní podnik v souvislosti s výskytem koronaviru v Číně nepotýká s výraznými problémy. „Ve věznicích kvůli tomu zvláštní opatření zavedena nebyla. Situaci týkající se koronaviru monitorujeme, sledujeme aktuální doporučení Světové zdravotnické organizace, českých ministerstev či Státního zdravotního ústavu. Podle jejich vyjádření není možné šíření viru na zásilkách z Číny,“ uvedl Vysoudil.

Jak ale potvrdil, Česká pošta v současné době eviduje pokles příchozích zásilek z Číny o několik desítek procent. Zatímco v únoru loňského roku přepravili 3,8 milionu zásilek, letos v únoru už to bylo 2,2 milionu kusů. „Je to způsobeno menším počtem objednávaných zásilek z asijských e-shopů, ale také omezenými možnostmi přepravy takových zásilek ze strany Čínské pošty,“ vysvětlil Vysoudil. Jakmile je zásilka převzata Českou poštou, její doručování probíhá standardní cestou.

„Že jsou z Číny neřeším. Hlavní je přesnost, aby zásilky zbytečně neputovaly z jednoho města do druhého,“ komentoval vězeň Pavel, který se k práci přihlásil dobrovolně. Zácvik trvá jeden den a hlavním předpokladem je přesnost a dobrý zrak, který umožní správně přečíst titěrná čísla. Třídí se ve stoje, přesto si vězni práci pochvalují. Umožní jim to splácet alespoň část dluhu z trestné činnosti.

Za ruční třídění od sedmi hodin do zhruba 14.30 si po odečtení nákladů na vězení vydělají pět a půl tisíce korun měsíčně.