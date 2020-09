Letošní sezona je podle něj rekordní. Zahradní železnici si přišlo prohlédnout bezmála dva tisíce lidí. „Měl jsem tu i turisty z Karlových Varů nebo z Chebu. O železnici se dozvěděli na Facebooku. Při propagaci zahradní železnice mi také hodně pomáhá blanenská informační kancelář Blanka,“ říká jednašedesátiletý důchodce.

Zahradní železnice bude letos v provozu do konce října. Záleží však na počasí. Zatím se jezdí každou neděli odpoledne. Vstupné se nevybírá, kdo chce, může dát drobný příspěvek na údržbu. „Letos jsem udělal několik drobností na 3D tiskárně. Další doplňky přibudou až přes zimu,“ dodává Šimkůj, který je zároveň předsedou spolku Kolejová. Ten založili nadšenci do železniční historie.

V minulosti jezdil v Německu po montážích, kde byly zahradní železnice před řadou domů. Moc se mu to líbilo, a tak se pustil do stavby vlastní. „Na trať, která by vozila děti, jsem ale neměl u rodinného domu prostor ani prostředky. Rozhodl jsem se proto pro model železnice v měřítku jedna ku dvaadvaceti,“ vzpomíná.

Model železnice stojí v místech, kde byla skalka. Tu později částečně do kolejiště zabudoval Šimkůj zpět. „S terénními úpravami mi hodně pomohli kamarádi. Ve finále vznikl na dlažbě ovál na ploše asi deset krát čtyři metry. Mám dvě vlakové soupravy. Nákladní i osobní, třicet metrů kolejí s několika výhybkami. Je tam model malého náměstí, kostel, hospůdka a zastávka. Vlaky vyjíždějí ze sklepa,“ popisuje zahradní železnici. Jeho snem je provoz celého atrakce digitalizovat. To je však zatím nad jeho možnosti.