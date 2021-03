Ale teď, podle vládního nařízení ohledně volného pohybu osob, které platí od 1. března, smějí ke zmíněné studánce pouze obyvatelé Nového Rychnova a jeho místních částí. Stříbrná studánka totiž spadá do katastru obce Nový Rychnov. „Já to zas tak moc neřeším. Myslím, že u studánky hlídat policie nebude,“ řekla Anna Alžběta Antal z Pelhřimova.

O nákup se v tomto případě nejedná a na procházku nebo za účelem jiné rekreace se lidé mohou pohybovat pouze na území obce, ve které mají trvalý pobyt nebo bydliště. „S kamarádkou jsme přemýšlely nad tím, jak to je. Na procházku a pro vodu bych asi šla. Nevím ale, jak by to posuzovala případně policie,“ zamyslela se Irena z Pelhřimova, která si nepřála publikovat své druhé jméno.

Zároveň poznamenala, že u studánky je určitě méně lidí než například v pelhřimovských sadech nebo kolem rybníka Stráž.

Podle slov Blanky Zemanové z Nového Rychnova, která ke studánce jezdí pravidelně jednou týdně, se navíc lidé mířící pro léčivou vodu chovají ohleduplně. „Bylo zajímavé, když stoupal počet pozitivních na covid, tak lidé seděli v autě a čekali, až na ně přijde řada. Říkala jsem si, že mám asi štěstí na ukázněné lidičky,“ pochvalovala si Blanka Zemanová.

Podle policie by teď lidé z jiných obcí ke studánce chodit neměli. „Dojít si pro vodu ke studánce nepatří k zajištění základních lidských potřeb. Tam si lze vyložit, že jde o nákup potravin a nezbytného zboží pro osobní potřebu, cestu do práce a z práce nebo návštěvu lékárny a zdravotnického zařízení,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zdroj: Deník/Denisa Krejčí

Dodala také, že v lese mezi katastry obcí kontroly zřejmě nevykonávají a o hlídce, která by byla u studánky, neví. „Kdyby tam kontrola proběhla a policisté by zjistili, že člověk přechází z katastru obce do katastru druhé obce, tak by se jednoznačně dopouštěl protiprávního jednání,“ uvedla Dana Čírtková.

Načepovat si léčivou vodu by tak v těchto dnech neměli ani obyvatelé obce Proseč pod Křemešníkem, která leží studánce nejblíž. Dokonce tak blízko, že hranice katastru obce leží přímo od studánky pouhých sto metrů. „Naši obyvatelé tam určitě chodí dál. Tak jak chodí standardně na procházky, tak si i ze studánky naberou vodu, když jdou okolo,“ řekl starosta Proseče pod Křemešníkem Martin Rod.