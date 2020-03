"Mohu jen potvrdit, že devětadvacetiletý muž z Chebu je obviněný z trestného činu vraždy," informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. "Policisté vyjížděli do bytu, kde obviněný svou družku fyzicky napadl," uvedl mluvčí. Přivolaný lékař bohužel mohl už jen konstatovat smrt mladé ženy. Obviněného muže policie zadržela po činu v bytě. V době činu měl být muž opilý a policejní hlídku zavolal sám.

Přátele zavražděné i obviněného tato informace šokovala. „Nemůžeme tomu uvěřit,“ řekl jeden z mužů z okruhu známých. Podle jeho slov nebyl J.R. nikdy agresivní a na ženu nikdy nevztáhl ruku. „Byl zamlklý a klidný. Vždycky všechno řešil v klidu. Nikdo nechápeme, co to do něj vjelo,“ kroutil hlavou. "

V Karlovarském kraji jde o první vraždu v letošním roce. "Muži hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let," dodal Jakub Kopřiva.