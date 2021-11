Původně fakturováno: 13500 m3

Po reklamaci: 950 m3

Původní faktura: -800,00 Kč

Opravená faktura: -16 500,00 Kč

"Zkontrolujte si plynoměry a elektroměry v konečném vyúčtování, které vám Bohemia Energy pošle, a porovnejte si jejich skutečný stav s fakturou. U mě nikdo nebyl odečíst plynoměr a spotřebu si prakticky vycucali z prstu." To pan Josef (jeho jméno redakce zná) vzkazuje všem bývalým zákazníkům Bohemie.

"Stačí pohled na moje konečné vyúčtování, které jsem poslal na reklamačním oddělení, a jeho srovnání s opravnou fakturou. Ten rozdíl je do nebe volající."

Když mu jednoho dne loni v létě zazvonil telefon, na lince byla operátorka BE. "Dobrý den, já vám volám, abych vás upozornila, že vám během pár dnů přijde o něco vyšší faktura a také vyšší zálohy než minule…" sdělila s lítostí v hlase. A opravdu, na faktuře se skvěl nedoplatek ve výši 23,5 tisíce korun - a zálohy byly zvýšené ze 700 na 4 000 Kč.

To byla pro seniora s důchodem něco málo přes 10 tisíc korun obří rána. "To víte, to jste si měl zažádat o nižší ceny před šesti týdny, teď už je pozdě, máte novou smlouvu na další rok," zchladila operátorka veškeré jeho naděje na dohodu o snížení nedoplatku i záloh. To bylo po druhém půlročním vyúčtování od BE.

A tak se Josef, který bydlí sám v rodinném domě, rozhodl, že smlouvu obratem vypoví a plynový kotel odpojí. "Ano, to je moje chyba, uznávám, že jsem si nenastudoval na začátku smlouvu. Oni mi hned po období, na které jsem měl počáteční slevu, napálili mnohem větší cenu, než když mě lákali. Přeplatek jsem proto raději zaplatil, zálohy jsem musel taky hradit dál, i když jsem neměl skoro žádnou spotřebu." Zálohy musel zaplatit ještě čtyřikrát, než smlouva doběhla.

Na vyúčtování si musel počkat až do ledna tohoto roku. A když přišlo, čekala ho další ledová sprcha. "Nechtěl jsem věřit vlastním očím, protože jsem po tom minulém vyúčtování přestal plynem skoro úplně topit, kotel jsem odpojil a topím jen v kamnech v obýváku dřevem," přiblížil s tím, že k BE přešel na doporučení několika kamarádů, i když jiní ho od toho odrazovali. "Plynem jsem topil jen v jedněch malých vafkách v jedné malé místnosti, která je stranou."

A tak se šel podívat, jestli měl opravdu takovou spotřebu, jaká byla na faktuře: 13 500 m3, stav plynoměru 4700 m3. To ale nesedělo, na plynoměru totiž bylo jen kolem 3500 m3. A tak zavolal na reklamační oddělení. A tam se dozvěděl, že mu konečně vyúčtování plynu spočítali podle spotřeby "za minulé období", ne podle té skutečné, protože prý technici nestíhají odečítat všem plynoměry, a na jeho žádost mu BE poslala opravnou fakturu.

Naúčtováno o 1400 procent víc

Z opravné konečné faktury plyne, že Bohemia Energy mu naúčtovala o neskutečných 1400 % více plynu, než kolik ho opravdu spotřeboval, tj. čtrnáctinásobek. Po reklamaci faktury je rozdíl v přeplatku 15 700 Kč, původní přeplatek byl 800 Kč, nový 16 500 Kč.

"Takže všem doporučuji, aby šli a plynoměry a elektroměry si zkontrolovali. A panu Písaříkovi bych vzkázal, že mu ty jeho krokodýlí slzy nevěřím," uzavírá Josef, který je šťastný, že se mu podařilo vrátit se k e-onu už na začátku roku. "Kdybych smlouvu nevypověděl, tak se teď asi půjdu zastřelit. Když si vzpomenu na ty sliby Bohemie na začátku, jak pěkně zpívali, když ptáčka lapali, tak se brečet chce mně."