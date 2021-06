O čem mluvil před pátečním duelem s Chorvatskem na online setkání s novináři?

O BUBLINĚ: Mustr turnaje bychom si asi všichni představovali jinak, ale doba je taková. Musíme se s tím srovnat. Rodiny máme v Praze na dosah, ale nemůžeme si na ně sáhnout, nemůžeme se vidět, je to těžké…

O CESTOVÁNÍ: Kdyby byl basecamp tam, jak bylo v plánu, bylo by to určitě příjemnější, regeneraci by nám to zrychlilo, zlepšilo. Ale zase máme domluvené speciální letadlo, velice pohodlné, na cesty je to po této stránce zařízené, jak by mělo být.

O NÁLADĚ: Vždycky se strašně odvíjí od zápasu. Itálie nás v přípravě přehrála, nevyšlo to. Měli jsme toho plné brejle. Potřebovali jsme se co nejdřív oklepat. Myslím, že nám to sedlo už proti Albánii, na což jsme pak dokázali navázat se Skotskem s čistým kontem.

O HŘE OBRANY: Nula je zhodnocení naší práce. Tomáš Vaclík nás samozřejmě výrazně podržel. Musíme si to říct odzadu, pomoci hlasem, slovem, navádět kluky ze zálohy, když mají někoho za zády, abychom byli blízko. Střed hřiště je strašně důležitý, hodně se tam rozhoduje.

O KURÁŽI: Musíme ji mít do pátečního zápasu s Chorvatskem jako proti Skotsku. Máme to koneckonců v té písničce, která nás provází na Euru. Musíme jít znovu jako do Skotů, nebojácně, vyrovnat se od začátku tempu, které budou chtít Chorvati vystupňovat, kór po prvním zápase s Anglií, který se jim nepovedl. V žádném případě nesmíme ulítnout od prvního utkání, držet to stejně, jít si za tím naplno. A jít do toho s kuráží.