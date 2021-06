Hranice úspěchu a neúspěchu. Tou tenkou linii bývá čtvrtfinále. V případě fotbalového Eura o postupu šestnácti týmů do play off se jí stává už osmifinále. V něm se Češi střetnou s Nizozemím. Fotbalový internacionál, Ondřej Herzán který hrál za Pardubice, Jablonec, Spartu nebo italské Lecce je před utkáním roku optimistou.

Co říkáte na soupeře České republiky v osmifinále Eura?

Je to pro nás celkem hratelný soupeř. Ve skupině získali Nizozemci plný počet bodů, vypadají našlapaně, i tak by nám ale mohli pojetím hry sedět.

Týmům ve Skupině D se nabízela trojice: Německo, Španělsko, Nizozemí. Jsou Holanďani tím nejschůdnějším protivníkem?

Podle mě určitě. Španělsko sice také už není tím celkem jako v nedávné době, nicméně stejně si myslím, že Nizozemci nám vyhovují víc. I z historického hlediska. Nejenže to byly pohledné zápasy, ale končily pro nás i příznivým výsledkem.

Jak se vám líbí dosavadní vystoupení fotbalistů ze země tulipánů na šampionátu?

Bezesporu předvádějí atraktivní fotbal, ovšem ještě nenarazili na těžkého soupeře. Naši měli daleko náročnější skupinu.

Počkejte, tím prvním těžkým soupeřem má být Česká republika?

Ano. Netvrdím na beton, že vyhrajeme, ale mohli bychom je dost potrápit.

Jak hodnotíte účinkování českého týmu?

Někde jsem četl jsem vyjádření, že naše hra není ono, nejsme dostatečně kreativní atd. Samozřejmě náš tým má rezervy a určitě bychom mohli hrát ještě líp. Musíme však přihlédnout k soupeřům, se kterými jsme se střetli. Hvězdami prošpikovaná Anglie, vicemistři světa z Chorvatska. Porazili jsme Skotsko. Naše hra i výsledky rozhodně nejsou špatné.

Před šampionátem se hodně diskutovalo o stoperské dvojici. Zatím ji nikdo pořádně neprověřil. Bude Nizozemí týmem, který provětrá českou obranu?

S tím částečně souhlasím. Nechci říct, že to bude dosavadní nejtěžší test, protože už jsme zvládli konfrontaci s anglickou ofenzivou. Anglii nevyšel zápas se Skotskem a bylo jasné, že proti nám se budou chtít rehabilitovat. Hráli daleko útočněji a naši obranu prověřili. Kluci to vzadu zvládli dobře. Pouze Bořil mi připadal unavený. Ten ale stejně proti Holanďanům hrát nebude.

Vyrukují Češi spíše s defenzivním pojetím, nebo se pustí s Nizozemím do nějakých střeleckých dostihů?

Budeme hrát podobně jako proti Anglii. Pokusíme se být aktivní a presovat soupeře po celém hřišti. To by na ně mělo platit, protože Holanďani také nebudou chtít dávat míč lacino. Neuchylují se k nákopům, ale kombinují a hrají po zemi. Presink by mohl být naší silnou zbraní.

Zmínil jste historickou statistiku. Holandsko jsme vyřadili na ME v roce 1976, 1980 a porazili ve skupině 2004. Může mít soupeř blok?

Čtyřicet let staré zápasy asi už ne. Nicméně jejich trenér de Boer zažil tu památnou bitvu z evropského šampionátu v Portugalsku, kde jsme v závěru otočili stav z 0:2 na 3:2. Jedno jisté, už jen kvůli nepříznivé bilanci nás nepodcení.

Otázka na tělo. Stanou se Oranjes pro Českou republiku konečnou stanicí?

Věřím tomu, že ne. Půjdeme dál. Před zahájením Eura jsem tipoval naše na čtvrtfinále a za tím si stojím.

Kromě České republiky sledujete o něco více podrobněji také Itálii, kde jste strávil několik let. Jak na vás zatím Squadra Azzura působí?

Před šampionátem jsem pasoval Itálii na černého koně turnaje. Tuto roli jen potvrzuje. Po základní části se mi její styl líbil nejvíc. Navíc hráči jsou hladoví po úspěchu, protože ještě nic nevyhráli. Z týmu cítím velkou chuť něco dokázat.

Ve čtvrtfinále ale Italové narazí na jednoho z dvojice Belgie – Portugalsko. Kam až mohou dokráčet?

Myslím si, že ve čtvrtfinále potkají Portugalsko, přesto dojdou hodně daleko. Nebojím se říct, že až do finále…