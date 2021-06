Má za sebou operaci kolenních vazů, na kterou právě ve fotbalové pauze přišel ten nejvhodnější čas, nyní si už ale s rehabilitací pomáhá ve Španělsku.

Člen trenérského štábu druholigového MFK Chrudim Pavel Matějka (61) si přesto našel čas a od moře se včera okolo patnácté hodiny „přestěhoval“ k televizi, aby mohl sledovat vítězný vstup českého národního týmu do právě probíhajícího evropského šampionátu.

Češi nad domácím Skotskem vyhráli 2:0 a dvě trefy Patrika Schicka jistě potěšily i zkušeného kouče s bohatou trenérskou minulostí.

Pavel MatějkaZdroj: archiv Deníku„Přiznejme si, začátek utkání patřil jednoznačně domácímu celku. Skotové nás dostupovali , vůbec náš tým nenechali hrát a vyhrávali všechny souboje. Na druhou stranu jsem si říkal, že v tomto tempu nemohou dlouho vydržet. Naši hráči se postupně dostávali do hry, přesto nás při velké šanci soupeře zachránil gólman Vaclík,“ hodnotil úvodní půlhodinu utkání Matějka.

Když měl za první poločas hledat pozitiva, pak vedle reprezentační brankářské jedničky zmínil ještě dvě jména. „Líbil se mi aktivní Jankto, snažil se Schick a nakonec to byl právě on, kdo nás po výborném centru Coufala dostal do vedení,“ okomentoval asistent trenéra druholigové Chrudimi.

Druhý poločas ze strany Čechů vypadal určitě pozitivněji. Hlavně také kvůli několika klíčovým momentům, které svými slovy bývalý hráč pražské Sparty pohotově vystihl.

„Nebýt Vaclíka a jeho zákroku na začátku druhé půle, nedopadlo by to možná s výběrem trenéra Šilhavého dobře. Soupeř nás mačkal, pak ale přišel fantastický gól, jaký se hned tak nevidí,“ pochválil Matějka úchvatný lob z poloviny hřiště v podání nejlepšího českého útočníka z 52. minuty. V té době šli Češi do náskoku 2:0.

„Pak už to vypadalo dobře. Skotové se sice dál sympaticky snažili, i nějaké další gólové šance měli, ale dohrálo se to vcelku v klidu.“

Nakonec si evidentně spokojený Pavel Matějka ze Španělska troufl i na označení tří největších hvězd pro náš tým vítězného zápasu.

„Číslem jedna byl jednoznačně Vaclík, jenž potvrdil slova trenéra, že je naší jasnou jedničkou. Možná si otevřel dveře k angažmá v dalším velkém klubu. Pak musím vyzdvihnout Schicka a jeho kvality nejen v zakončení. Dál smekám před rozhodčím, jenž duel zvládl oboustranně skvěle,“ pochválil Matějka vedle dvou nejvýraznějších Čechů také německého arbitra Sieberta, jenž za celých 90 minut neudělil jedinou žlutou kartu.