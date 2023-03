Letohrad dal o sobě vědět dvakrát. Nejprve za stavu 2:0 neproměnil penaltu a poté snížil na 3:1, víc mu toho ale domácí nedovolili.

Béčko Votroků vyhrává v přípravě o gól. Naposledy takto zdolalo divizní Trutnov

FC Hradec Králové B – FK Letohrad 6:1 (4:1). Branky Hradce B: 6., 42. a 83. Hájek, 8. Hodač, 18. Schmoranz, 73. z pen. Kosař. Hradec Králové B: Čábelka (46. Strnad) – Kadrmas (62. Junek), Baloun, Holovatskyi – Hlaváč, Hypšman (15. Kosař), Schmoranz, Hájek – Mahr, Hodač (62. Zengler), Boniš.

Kouč Aleš Čvančara během poločasové pauzy uděloval na lavičce pokyny.Zdroj: fchk.cz/Petr Šatalík

„Jsme spokojeni s hrou i výsledkem. Jediné, co nás mrzí, je obdržená branka a také situace, jež předcházela pokutovému kopu, který soupeř nedal. Hattrick Lukáše Hájka? Pracujeme s ním na pozici defenzivního hráče, ale on se i z této pozice dokáže dostat do koncovky a má body. Vyhráli jsme šest ze sedmi přípravných zápasů, ale až mistrovská utkání ukážou, jak jsme připraveni,“ řekl kouč hradecké rezervy Aleš Čvančara.

