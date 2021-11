Remízová série je u konce. Tak dlouho si fotbalisté Chlumce nad Cidlinou žehrali na přebytek remízových výsledků, až přišel duel, ze kterého si neodnášejí ani bod.

Ano, ambiciózní chlumecký FK se v pěti zápasech v řadě rozcházel se soupeři smírem, v domácím souboji s rezervou Liberce už ale potřeboval zabrat naplno. A dlouho nic nenasvědčovalo opaku. Domácí zásluhou dvou proměněných penalt Bastina brzy vedli 2:0, soupeř navíc od 18. minuty musel dohrávat o deseti.

Jenže svěřenci trenéra Tomáše Hrabíka přízně osudu nevyužili. Ještě do přestávky dovolili oslabeným hostům snížit, v 81. minutě vyrovnat a ve druhé minutě nastaveného času Severočeši šokovali soupeře dokonáním obratu.

Zatímco Chlumec si tímto výsledkem výrazně zkomplikoval situaci v tabulce, kde figuruje až na nelichotivém čtrnáctém místě, rezerva královéhradeckých Votroků přemohla B tým pražských Bohemians. O výhře 1:0 rozhodl v 60. minutě povedenou střelou Filip Březák. Svěřenci kouče Karla Krejčíka budou přezimovat na sedmé příčce.

Chlumec nad Cidlinou – Liberec B 2:3

Fakta – branky: 10. a 19. Bastin (obě z pen.) – 21. Kranthove, 81. Vyčítal, 90. (+2) Tupla. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (18. Šulc). Diváci: 220. Poločas: 2:1. Chlumec: Mach – Finěk, Havel, Čížek, Žahourek – T. Labík, Krčál, Havlena (79. Novotný), Samko, Jakab – Bastin.

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Obrovské zklamání. Vedeme 2:0, soupeř v deseti a stejně prohrajeme. Rychle jsme vedli a další velké šance jsme nedali. Naopak hosté z ojedinělého rohu snížili. Po přestávce už to byla naše klasika. Začali jsme se bát o výsledek a závěr jsme dohráli naprosto netakticky. Musíme si vše vyhodnotit a říci, jak dál. Takto to určitě nepůjde.“

Hradec Králové B – Bohemians B 1:0

Fakta – branka: 60. Březák. Rozhodčí: Černý. ŽK: 1:0. Diváci: 115. Poločas: 0:0. Hradec B: Reichl – F. Zámečník, F. Hruška, Vobejda, Kadrmas – J. Jonáš – Záviška, Jakub Rezek (90. M. Šípek), Hájek (89. Kozel), Březák – J. Kosař.

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Jsme maximálně spokojeni se ziskem třech bodů, protože jsme se obávali, co udělá Bohemka. Její áčko mělo odložený zápas s Karvinou, tak jsme nevěděli, jestli nenatluče mančaft některými hráči z A týmu, jako to na nás udělal minulý týden Liberec, který měl k dispozici čtrnáct hráčů s profesionálními smlouvami. Cením si toho, že to Klokani odehráli s mužstvem, s nímž hrají celý podzim. Rozdali jsme si to s nimi a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli po dobrém výkonu.“

Zápasy celků z Pardubického kraje

Živanice – Brozany 0:0. Fakta – rozhodčí: Šulcová. ŽK: 3:1. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, F. Pánek – Nikodem, Langr, Zavřel (90. Gašpar), D. Pánek (79. Knespl), Kopecký – Štěpánek (65. Petrus).

Ústí nad Orlicí – Velvary 0:2. Fakta – branky: 5. Valenta, 88. Vopat. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 2:3. Diváci: 250. Poločas: 0:1. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Lněnička (73. Galus), Chleboun, Koukola, Langer – Mayer (46. Vošlajer), Špatenka, Vymětalík (69. Falta), Hynek – Tichý (46. Skalický), Souček.

Pardubice B – Mladá Boleslav B 1:4. Fakta – branky: 27. Ramos Junior z pen. – 2. Kadlec, 19. vlastní (Hajník), 54. z pen. a 74. Jirásek. Rozhodčí: Zoufalý. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Poločas: 1:2. Pardubice B: Letáček – Nemšovský, Hajník (23. Štichauer), Řehák (80. Jarkovský), Prosek – Formáček, Kubart, Ramos Junior, Kurka – Dufek (80. Vítek), Mareš (69. Sychra).