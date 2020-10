V loňské sezoně kopal druhou ligu za Chrudim, teď hraje ČFL za Chlumec. Ve středu si JAKUB KRČÁL se svým novým týmem střihl zápas MOL Cupu s prvoligovými Teplicemi. A obstál. Nejen on, ale i celý tým. Přestože po prvním poločase to s outsiderem tohoto mače vypadalo zle nedobře. Chlumečtí po změně stran přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a favoritovi ještě pořádně zatápěli. Bohužel víc než jen jeden gól, ve kterém měl prsty právě sedmadvacetiletý defenzivní hráč, už nestihli.

Vloni Chlumec zažil úchvatnou pohárovou jízdu, u toho jste ještě nebyl. Přesto proč to nyní proti prvoligistovi nevyšlo?

Vím o tom, sledoval jsem kluky, i když jsem za ně nehrál. Přece jen regionální týmy všichni sledujeme, takže jsem věděl, jak se jim dařilo. A proč to letos nevyšlo? Řekl bych, že prvoligové týmy se neporáží každý den. Ale myslím si, že ani teď to nebylo úplně ztracené. Hlavně ve druhé půli jsme odhodili obavy a respekt ze soupeře. Když jsme navýšili obrátky, tak jsme se mu i vyrovnali. Možná z toho mohly padnout i góly. Takže třeba to mohlo dopadnout jinak. Hraje se však to na góly, takže 1:3.

Cože jste nehráli i v první půli tak jako po změně stran?

Těžko říct. Možná jsme měli podvědomě respekt z prvoligového mužstva. Jinak nevím, proč se nedařilo jako ve druhé půli. Řekl bych, že i tak jsme mohli dát góly, ale herně to bylo určitě lepší po změně stran.

Dát branku na 2:3, mohlo to být zajímavější? Šance byly.

Určitě. Bylo vidět, že už i trefa na 1:3 se soupeřem trochu zamávala. Možná dostal i malinko strach o výsledek, nehrál pak tak agresivně a dopředu. Takže 3:2 by mu určitě nahnalo ještě větší strach, třeba bychom sahali ještě i po remíze, prodloužení či penaltách.

Šli jste do druhé půle uvolněnější, že už nemáte co ztratit?

Když se koukám zpětně, asi by to tak vycházelo. Vidíte v zádech tři obdržené góly a říkáte si, že buď to dopadne příšerně, nebo to bude dobré. Dá se tedy říct, že jsme do druhé půle šli znovu naplno od nuly.

V konečném účtování je výsledek 1:3 s prvoligovým sokem dobrý? Ostudu jste neudělali.

Ano, je tam rozdíl dvou tříd, mělo by to být znát i na výsledku, takže se domnívám, že prohra 1:3 s prvoligovým týmem není úplně k zahození. I když před zápasem samozřejmě chceme vždycky vyhrát.

Přibližte váš jediný gól? Všichni na stadionu včetně hlasatele si mysleli, že jste ho dal vy.

Po rohu se ke mně dostal odražený míč, snažil jsem se to klopit co nejníže, abych nepřestřelil. Navíc jsem ještě trefil spoluhráče, takže nakonec to ani nebyl můj gól (zasměje se).

Kdo byl tím šťastným, koho balon trefil?

Tomáš Bastin.

K němu se to odrazí vždycky, že?

(usměje se) Měl štěstí no, to útočníci potřebují.

Čím vás Teplice nejvíce zlobily? Byly to rychlé strany?V první půli měly dost akcí hlavně po jejich levé straně.

To ano, ale hrály výborně rotačně, nejen ve středu. Měly nacvičené šablony, kterých se držely. Tím nás míchaly. My pořádně nevěděli, jak si přebírat hráče. To bylo asi zásadní.

Koukněme na ČFL, kde se týmu od začátku sezony vcelku daří a pohybuje se v horních patrech. Vy jste přišel v létě, co říkáte na mužstvo a na to, jak to v Chlumci vypadá?

S trenérem jsem mluvil už předtím, když mě sem zvali. Říkali mi ambice, že chtějí hrát na špičce. S tím jsem tedy počítal, když jsem pak přišel. Jsem za to rád, každý hráč radši vyhrává než prohrává. Věděl jsem, že půjdu do dobrého týmu.

Přišel jste z Chrudimi, z II. ligy. Nebral jste to jako krok zpět? Jaký je rozdíl mezi špičkou ČFL a spodkem FNL?

Určitý rozdíl tam je, hlavně v disciplíně kolem. Při zápase se týmy třeba vyrovnají, ale celé dění kolem mužstva a klubu, třeba i tréninky, v tom je rozdíl docela velký. Já volil přestup hlavně z rodinných důvodů, chtěl jsem mít víc času na rodinu. Byl jsem hrozně rád, že mě oslovil Chlumec jako přední tým ČFL. Navíc je z regionu, já jsem z Hradce, takže to mám poblíž. Jsem rád, že jsem tady.

V neděli dopoledne hostíte vedoucí Zápy. Jak to dopadne?

Očekáváme těžký zápas, určitě jeden z nejtěžších na podzim. Jeden těžký už jsme nezvládli v Přepeřích, takže rozhodně chceme jít za vítězstvím. Uděláme pro to maximum.